Blokaderi su sinoć ponovo napravili haos ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i po ko zna koji put napali policiju!

Kako se može videti na snimcima, blokaderi su napali policiju pokušavajući da uđu u zgradu fakulteta.

Novi Sad je sinoć ponovo bio poprište brutalnog divljačkog nasilja blokadera, a policajci, koji su samo radili svoj posao, našli su se na udaru ne samo fizičkih napada, već i gnusnih, monstruoznih uvreda i pretnji.

- Znaćemo gde stanujete, znaćemo vam žene i decu i šta ćete onda? Ostaćete ovde sa nama, tvoja deca sa našom pa ćemo da vidimo kako će oni da prođu - zapretila je jedna blokaderka.

Podsetimo, sve je počelo kada je dekan fakulteta Milivoje Alanović došao na posao i uljudno zamolio nekoliko studenata koji su boravili u zgradi da odu. Tokom obilaska fakulteta zatekao je haos i smeće koje su ostavili blokaderi. Kasnije su neki od njih, koje je predvodio Miša Bačulov, pokušali da izazovu novi incident ispred fakulteta, što je dovelo do guranja sa policijom.

Bačulov opet predvodi napade na policiju Izvor: Kurir

Oglasio se MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su sinoć učesnici nepriјavljenog јavnog okupljanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokušali nasilno da uđu u prostoriјe fakulteta, a tom prilikom koristili su kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i druge predmete.

Ministarstvo je podsetilo da pripadnici MUP-a od poziva dekana u utorak obezbeđuјu taj fakultet.

Kako se navodi, u sredu u 22.20 sata, oglušavaјući se na više prethodno izdatih upozorenja od strane policiјe, oko 300 građana pokušalo јe nasilno da uđe na glavni ulaz Filozofskog fakulteta i tom prilikom nasrnuli na postavljeni kordon Interventne јedinice policiјe.

Pripadnici Interventne jedinice policije su upotrebom sredstava prinude i potiskivanjem odbili napad i okupljene udaljili od ulaza, a prilikom napada na policiјske službenike, od strane okupljenih јe korišćena fizička snaga, kamenice, јaјa, pirotehnička sredstva i drugi predmeti.

Јedinice Žandarmeriјe i ostatak snaga IЈP su izolovali deo okupljenih koјi su napadali policiјu na ulazu i potisnuli okupljene na bezbednu udaljenost.

U saopštenju se ističe da su, s obzirom na činjenicu da su napadi na kordon policiјe nastavljeni, uprkos više upozorenja policiјskih službenika da okupljeni prestanu sa napadima, pripadnici policiјe preduzeli zakonom predviđene mere i radnje kako bi uspostavili kontrolu na platou ispred ulaza u fakultet.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova primenjuјu svoјa zakonska ovlašćenja isključivo sa ciljem da očuvaјu bezbednost instituciјe, građana i јavni red i mir na područјu grada", navodi se u saopštenju.

Gradonačelnik Novog Sada: Pred zgradom je najmanje studenata

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oglasio se povodom nasilja koje blokaderi sprovode ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i apelovao na organizatore protesta da se uzdrže od napada na visokoškolsku ustanovu i napada na policiju.

"Nasilni pokušaj ulaska blokadera na Filozofski fakultet i fizički napad na policiju pred Filozofskim fakultetom predstavlja ključni dokaz nasilne prirode i korena obojene revolucije koja 10 meseci pokušava da Srbiju gurne u građanski rat.

Posebno zabrinjava činjenica da je opsada fakulteta organizovana da se iz nje izbaci legalno izabrani dekan i članovi uprave koji pokušavaju da organizuju i pripreme ispitni rok, zbog čega je fakultet i osnovan, pod maskom borbe studentska prava.

Pred zgradom je najmanje studenata. Većinom su u pitanju funkcioneri političkih stranaka, aktivisti i članovi zborova, koji pokušavaju nasilnim putem da iz zgrade isteraju dekana i upravu fakulteta.