Pomoćnik kineskog ministra spoljnih poslova Hong Lej izjavio je danas da će 26 stranih lidera prisustvovati velikoj vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra povodom Dana pobede, a kako saznaje Tanjug iz izvora bliskih Predsedništvu prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kina organizuje veliku vojnu paradu povodom 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv Japana i Drugom svetskom ratu, kojoj će na poziv kineske vlade prisustvovati predsednici, premijeri, šefovi parlamenata, potpredsednici vlada i visoki zvaničnici iz raznih zemalja, šefovi međunarodnih organizacija, prenosi Sinhua.

Osim Vučića, pozvani su ruski predsednik Vladimir Putin, premijer Slovačke Roberto Fico, predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, jermenski premijer Nikol Pašinjan, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, iranski predsednik Masud Pezeškijan, lider Severne Koreje Kim Džong Un, prvi sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kube i kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel.

Lej je najavio i prisustvo kralja Kambodže Norodom Sihamonija, predsednika Vijetnama Luong Kuonga, generalnog sekretara Centralnog komiteta Narodno-revolucionarne partije Laosa i predsednik Laosa Tonglun Sisulita, indonežanskog predsednika Prabovo Subijantoa, premijera Malezije Anvara Ibrahima, predsednice MongolijeUhnaa Hurelsuhe.

Prema njegovim rečima prisustvovaće i pakistanski premijer Šahbaz Šarif, nepalski premijer K. P. Šarma Oli, predsednik Maldiva Mohamed Muizu, predsednik Kazahstana Kasim-Džomart Tokajev, predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijajev, tadžikistanski predsednik Emomali Rahmon, predsednik Kirgistana Sadir Džaparov, predsednik Turkmenistana Serdar Berdimuhamedov, predsednik Republike Kongo Denis Sasu Ngeso, predsednik Zimbabvea Emerson Mnangagva i Min Aung Hlaing, vršilac dužnosti predsednika Mjanmara.

Kurir Politika/ RTV

