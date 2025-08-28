Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, komentarisao je haos na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i naglasio da fakultet nije krov nad glavom već mesto gde se uči i studira.

"Ovo je skandal za Filozofski fakultet, ušao je dekan i zatekao svinjac. To nije krov nad glavom, to je mesto gde treba da uče, da studiraju i da se druže, a ne da spavaju i okupiraju. Još mi je gore haos koji sam video unutra, taj haos, neodržavanje higijene i uništavanje zgrade. Njihove zgrade ako hoćete jer tu treba ta deca da studiraju. Neverovatne stvari. I sada će Bačulov, Pogačar i ostali propali političari sad da izbace dekana sa svog fakulteta. Oni nisu prošli pored tog fakulteta, nemaju dve pročitane knjige. Šta oni imaju s Filozofskim fakultetom", izjavio je Vučević za Pink.

Podsetimo, nakon što su blokaderi napustili zgradu Filozofskog fakulteta, u prostorijama je zatečeno mnogo nereda, prljavštine i oštećenja. Fotografije užasa možete pogledati klikom ovde. 

