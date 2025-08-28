Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, reč je o tome koliko će biti povećanje od 1. decembra a vest će biti apsolutno iznenađenje za sve.

Podsetimo, predsednik je na temu povećanja penzija već govorio pred kraj jula rekavši "mi sad idemo na veliko povećanje penzija".

On je tada rekao sledeće:

- Danas je prosečna penzija 426 evra, ali mi sada idemo na veliko povećanje penzija. Ako idemo na devet odsto povećanje penzija ili osam-devet to vam je još 40 evra, znači - to će da vam ide na 465 evra".

- Pogledajte koliko je opet više i zato će penzioneri dobijati sve više, jer nisu penzije pratile plate onako kako je trebalo, naveo je tada Vučić.

Podsetimo, predsednik se naciji obraća večeras u 21 čas.

On će na TV Pink govoriti o novim merama države, čiji je cilj poboljšanje kupovne moći i životnog standarda građana, nasilju blokadera, dijalogu i predstojećim razgovorima sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom.