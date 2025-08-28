Slušaj vest

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da se sumnja da je Aleksandra Subotić oštetila Junajted grupu i Telekom Srbija za milione evra i istakao da predsednik Aleksandar Vučić nikada nije tražio bilo čiju smenu.

- Predsednik Vučić nikada nije zatražio smenu bilo koga iz kompanija United Group ili United Media - rekao je Lučić za Tanjug povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima da je predsednik Aleksandar Vučić zatražio smenu Aleksandre Subotić, direktorke Junajted medije.

Lučić je naveo da novog direktora Junajted grupe Stena Milera poznaje skoro dva meseca i da nije tajna da vode ragovore kao partneri koji su učestvovali u procesu akvizicije prilikom koje je Telekom Srbija kupio deo Junajted grupe.

- Poslovna praksa i pravne norme obavezuju gospodina Milera, kao zastupnika starog vlasnika, i mene, kao zastupnika novog vlasnika dela portfolija United Group da imamo kontinuiranu komunikaciju koja treba da obezbedi što efikasniju tranziciju svih poslovnih funkcija bez posledica po zaposlene - rekao je Lučić.

Podsetio je da je Telekom Srbija u aprilu 2025. postao novi vlasnik platforme NET TV koju je kupio od Junajted grupe.

- Uvidom u poslovanje ove kompanije utvrđeno je da je postojao fiktivni ugovor kojim je firma koja je u vlasništvu Aleksandre Subotić od 2013. godine izvlačila milione evra iz NET TV. O tome sam razgovarao sa nekadašnjim vlasnicima i gospodinom Milerom i ukazao da ćemo zbog ovih sumnji pokrenuti istragu pred nadležnim organima o postupanju Aleksandre Subotić i da ćemo tražiti da načinjena šteta bude nadoknađena pre svega Telekomu Srbija, a ako oni žele da se pridruže gonjenju, i United Group, budući da su fiktivni ugovori postojali poslednjih 12 godina - rekao je Lučić.

Aleksandra Subotić Foto: BETA/Amir Hamzagić

Istakao je da su jedina tema njihovih razgovora bile malverzacije Aleksandre Subotić.

- Nije bilo reči o medijima čiji je vlasnik United Grupa niti bi se bilo ko usudio da vrši uticaj na uređivačku politiku tih medija. Jasno je da su pojedini mediji zloupotrebljeni da stanu u odbranu malverzacija Aleksandre Subotić za koju do sada ni Telekom Srbija ni United Group nisu uspeli da utvrde iz kog formalnog kapaciteta crpi autoritet da vodi operacije ove kompanije u Srbiji budući da ne postoji nijedna zvanična odluka o njenom postavljanju za direktora ove kompanije - naveo je Lučić.

Vladimir Lučić je, povodom audio snimka koji je objavljen, istakao da su tražili uvid u taj snimak pre njegovog objavljivanja kako bi utvrdili njegovu autentičnost.

- Kako se to nije dogodilo, pokrenućemo krivični postupak protiv medija koji su ga objavili zbog nanošenja reputacione štete, a dodatno ćemo zatražiti od suda da utvrdi autentičnost navedenog snimka - naglasio je Lučić.