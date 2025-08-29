Slušaj vest

Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti dobio je pismo od šefa misije Evropske unije na Kosovu u kom je izraženo nezadovoljstvo aktuelnom izvršnom vlašću, pozivajući se na nedavnu odluku Vrhovnog suda.

Kako piše Kljan Kosova, pozivajući se na izvore iz EU, vršilac dužnosti premijera privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti oštro je opomenut zbog razvoja situacije u trenutnom institucionalnom zastoju.

- U interesu institucionalne stabilnosti i poštovanja vladavine prava, visoki posetioci iz zemalja članica EU i institucija EU privremeno će se uzdržati od održavanja sastanaka sa vršiocem dužnosti premijera i ministrima unutar zgrade Vlade Kosova, dok se ne formira Vlada sa punim mandatom - navodi se, između ostalog, u tom pismu, do kojeg je došao Kljan Kosova, a prenosi KoSSev.

U nastavku teksta ovaj je medij, uz fotografiju navodnog pisma iz EU poslatog Kurtiju, njegov sadržaj objavio u celosti:

- Pišem Vam u ime šefova misija zemalja članica Evropske unije prisutnih na Kosovu. Nakon presude Vrhovnog suda Kosova (PAnr.09/2025, od 25. juna 2025. godine), kojom je proglašeno nevažećim Administrativno uputstvo Ministarstva finansija, rada i transfera br. 01/2025 o korišćenju elektronskih fiskalnih uređaja, fiskalnih sistema i elektronskih fiskalnih programa, na osnovu člana 71 Ustava kojim se zabranjuje istovremeno obavljanje ministarskih i parlamentarnih funkcija, Evropska unija je prilagodila svoje prakse angažovanja u skladu sa ovom odlukom nakon konsultacija sa državama članicama EU.

U skladu sa ovom presudom i u interesu institucionalne stabilnosti i poštovanja vladavine prava, visoki posetioci iz država članica EU i institucija EU privremeno će se uzdržati od održavanja sastanaka sa vršiocem dužnosti premijera i ministrima unutar zgrade Vlade Kosova, dok se ne formira punopravna Vlada.

Ova odluka potvrđuje našu principijelnu posvećenost vladavini prava, demokratskoj odgovornosti i institucionalnom integritetu.

Ovo pismo takođe ima za cilj da izbegne bilo kakve buduće dvosmislenosti ili pogrešna tumačenja, kao što se dogodilo tokom nedavne posete specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine.

Smatramo da je neophodno da naše institucionalne obaveze budu u potpunosti usklađene sa ustavnim okvirom Kosova i odlukama njegovog najvišeg suda.

Evropska unija ostaje u potpunosti posvećena konstruktivnom angažovanju i spremna je za suštinske kontakte i koordinaciju. Visoki zvaničnici EU i naših država članica nastaviće da sarađuju sa svojim kolegama kako bi osigurali kontinuitet u ključnim oblastima saradnje.

Verujemo da će ova mera biti shvaćena u duhu međusobnog poštovanja i u svetlu naše zajedničke posvećenosti dobrom upravljanju i demokratskim principima koji su oduvek vodili naše partnerstvo.