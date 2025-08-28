Slušaj vest

Konstitutivna sednica Skupštine tzv. Kosova nastavljena je danas, a na dnevnom redu bio je izbor potpredsednika parlamenta iz redova srpske zajednice. Predsednik Skupštine Dimalj Baša prekinuo je sednicu, nakon što Nenad Rašić ni iz drugog puta nije uspeo da dobije većinu za izbor potpredsednika parlamenta.

Baša je na početku konstatovao da je u sali prisutno 107 poslanika i obavestio da se sednica nastavlja četvrtom tačkom dnevnog reda - izborom potpredsednika iz redova srpske zajednice.

On je rekao da kandidat Srpske liste Slavko Simić u tri navrata nije dobio dovoljan broj glasova.

- Pošto tri puta nije dobio dovoljan broj glasova zahtevao sam da predstavnici srpske zajednice predlože drugog kandidata, što Srpska lista nije učinila. Zatim smo, prema Poslovniku o radu, nastavili žrebom - dodao je Baša.

Naveo je da će kandidat i danas biti izvučen žrebom, nakon čega se pristupilo pripremi kutije sa imenima poslanika.

Pojasnio je i da "u kutiji nema imena Slavka Simića i Verice Ćeranić, jer se za njiih već glasalo tri puta".

Danas je prvo izvučeno ime Branislava Nikolića, ali za njega nije bilo dovoljno podrške, budući da ga nije podržao nijedan poslanik, dok je 55 bilo protiv, a 25 uzdržanih.

Drugo izvučeno ime bilo je ime predsednika Srpske liste Zlatana Eleka, ali se situacija sa glasovima praktično ponovila - nije bilo poslanika koji su glasali za, dok je 54 poslanika bilo protiv, a 19 uzdržanih.

Žreb je hteo da Zlatan Elek ponovo bude „izvučen“ iz kutije, a od 98 u tom trenutku prisutnih poslanika ponovo niko nije bio za njegov izbor, dok je protiv ponovo glasalo 54 poslanika, uz 19 uzdržanih.

Sledeći kandidat izabran voljom žreba bio je Stefan Kovačević. Ni on nije dobio dovoljan broj glasova, budući da za njegov izbor nije glasao niko, uz 53 protiv i 19 uzdržanih poslanika.

Posle Kovačevića, ponovo Elek. Kako ponovo nije dobio podršku, jer za njega nije glasao niko od poslanika, dok je protiv bilo 55 poslanika, uz 19 uzdržanih, Elek više nije mogao da bude kandidat.

Nakon toga, poslanici su glasali o Srđanu Popoviću, čije je ime sledeće izvučeno. Ni on nije dobio dovoljan broj glasova - ponovo niko za, uz 54 protiv i 19 uzdržanih poslanika.

U nastavku žreba izvučen je Igor Simić, ali i onnije imao više sreće u glasanju - 55 poslanika bilo je protiv njega, za nije bio niko, a uzdržanih 18.

Zatim su se, po drugi put, poslanici izjašnjavali o predlogu da Branislav Nikolić bude potpredsednik. I opet se menjao samo odnos glasova protiv i uzdržanih - bez glasova za, protiv izbora Nikolića glasala su 54 poslanika, dok je uzdržanih bilo 15.

Zatim se po drugi put danas glasalo i za Stefana Kovačevića. Epilog isti - niko za njegov izbor, 55 protiv i 15 uzdržanih. Kako je, uz pokušaj od pre dva dana, ovo bio treći i poslednji put da su se poslanici izjašnjavali o izboru Kovačevića.

Nakon toga, usledilo je drugo glasanje za Srđana Popovića. Nije bilo voljnih da podrže njegov izbor, dok je 54 poslanika bilo protiv, a 15 uzdržanih.

I ponovo je žrebom izvučeno upravo Popovićevo ime, koji je ostao bez podrške, te je nakon trećeg pokušaja eliminisan iz daljeg žreba.

Zatim ni Brasnislav Nikolić iz trećeg pokušaja nije dobio podršku poslanika, budući da opet niko nije glasao za njega, uz 54 protiv i 15 uzdržanih, pa je to i za njega bio poslednji pokušaj.

Žrebom je, potom, kao sledeći kandidat izvučen Nenad Rašić. Baša je pozvao sve poslanike da uđu u salu, pa i one „iz bifea“.

- Zadovoljstvo mi je da predstavnim kao kandidata za potpredsednika Skupštine Nenada Rašića. Molim da se poslanici izjasne ko je za Nenada Rašića - rekao je Baša.

Međutim, Rašić je dobio 56 glasova za, dok je jedan bio protiv.

Nakon toga, Baša je prekinuo sednicu.

- Diskusije će biti nastavljene u toku dana, pa će vas administracija obavestiti o terminu nastavka sednice - rekao je Baša.

Pre početka današnjeg nastavka sednice, predsednik parlamenta Dimalj Baša pozvao je poslanike da podrže izbor Nenada Rašića za potpredsednika parlamenta iz redova Srba, navodeći da on „priznaje Republiku Kosovo i obraća se Kosovu kao Republika Kosovo“.

Neposredno pred početak, u skupštinskoj sali Rašić je porazgovarao sa predsednikom DPK Memljijem Krasnićijem.

Nakon toga, nakratko je u zastao u razgovoru i sa predsednikom Socijaldemokratske inicijative Fatmirom Ljimajem.

Skupština tzv. Kosova za sada ima izabrana četiri od pet potpredsednika, troje iz redova albanskog naroda i jednog iz redova nesrpske manjine. Fali peti, koji mora biti Srbin.

Srpska lista, koja ima devet poslaničkih mesta kandidovala je poslanika Slavka Simića, koji, međutim, nije bio po volji većine. Poslanik Nenad Rašić, čija je stranka osvojila jedan mandat, kandidovao je sam sebe, međutim njegova kandidatura nije pre dva dana bila stavljena na glasanje.

Zbog neuspeha u izboru, odlukom predsednika parlamenta Dimalja Baše prešlo se na žrebanje kandidata, u čemu je Srpska lista odbila da učestvuje.