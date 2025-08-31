Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Kinu, gde će 3. septembra biti u počasnoj loži na trgu Tjenanmen i prisustvovati vojnoj paradi, a pored već potvrđenog susreta sa šefom ruske države Vladimirom Putinom i predsednikom Kine Si Đipingom, očekuje se da Vučić održi i niz bilateralnih sastanaka sa drugim svetskim liderima, koje će se pre svega ticati ekonomske saradnje i energetike, ali i dešavanja u regionu.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je parada u Pekingu jedan od najvažnijih događaja ove godine u svetu, iz mnogobrojnih razloga, te da je ova poseta Vučića Kini od izuzetnog značaja kako na unutrašnjem, tako i na globalnom nivou.

Ekonomski partner

- Reč je o zemlji domaćinu, koja je u ovom trenutku najvažniji ekonomski partner Srbije, pored toga što je jedna od glavnih, ako ne i glavna svetska velesila, a koji poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, stoga verujem da će susret sa Si Đipingom samo potvrditi odnos Kine prema Srbiji, kao i prema vlasti u državi, ali i produbiti i ojačati naše odnose. Najavljeno je i da će se Vučić sastati sa Putinom, što je izuzetno važno i kada se sagleda globalni trenutak, jer se predsednik Rusije nedavno vratio sa sastanaka sa Donaldom Trampom na Aljasci. Sa Putinom su najavljeni razgovori koji će biti u funkciji unapređenja odnosa dve države, sa posebnim akcentom na energetici, pa verujem da će biti reči i o NIS, što je za nas izuzetno važna tema, ali i dešavanjima na KiM, gde vidimo da Kurti zaoštrava situaciju, ali i o aktuelnoj situaciji sa Republikom Srpskom - objašnjava Milivojević i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Verujem da će predsednik Vučić iskoristiti ovaj događaj da razgovara sa svim važnim svetskim državnicima, a podsećam da će tu biti svi jaki lideri kolektivnog juga, ali i centroazijske države, poput Indonezije, koja ne priznaje nezavisnost Kosova. Podrška ovakvih svetskih velesila je izuzetno značajna za Srbiju, ovo je još jedan dokaz da je svet multipolaran i u svemu tome je naše prisustvo izuzetno važno. Održavanje i prisustvo na ovoj paradi izuzetno je značajno i zbog sve češćih pokušaja revizija uloga država u pobedi nad fašizmom, stoga je dobro podsetiti da smo bili na pravoj strani istorije.

Potvrda

I pomoćnik predsednika RF Jurij Ušakov potvrdio je pre nekoliko dana da će se Putin sastati sa predsednikom Srbije Vučićem, kao i liderom Kine Si Đinpinga.