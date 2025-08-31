Slušaj vest

Član Predsedništva Srpske liste (SL) Igor Simić izjavio je da je za ponedeljak, 1. septembar, predsednik skupštine privremenih institucija u Prištini Dimalj Baša sazvao konsultativni sastanak, na kojem predstavnici SL neće učestvovati, jer, kako je rekao Simić, smatraju da je to kršenje propisa skupštine.

Simić je rekao da Baša, koji je izabran za predsednika skupštine privremenih prištinskih institucija, ne može da obavlja svoju funkciju u punom kapacitetu.

Ukazao je i da predstavnici SL očekuju da će ustavni sud u Prištini najhitnije reagovati na žalbu koju je juče predala ta stranka zbog teškog kršenja prava srpskog naroda na sednicama skupštine u Prištini.

- Očekujemo da ustavni sud najhitnije reaguje jer postoji tendencija da se nastavi sa daljim kršenjima i prava i svega ostalog, te u tom smislu sud bi morao da najhitnije reaguje i odluči po našem zahtevu - kazao je Simić.

Poslanici SL podneli su juče žalbu ustavnom sudu u Prištini zbog teškog kršenja prava srpskog naradona na sednicama skupštine u Prišini.

Foto: Srpska lista

- Ustavna i demokratska načela grubo su narušena, a srpskom narodu je onemogućeno da ostvaruje svoja garantovana prava - istaknuto je u saopštenju.

Dodaje se da Srpska lista očekuje da ustavni sud hitno reaguje i preduzme sve neophodne mere radi zaštite vladavine prava, kao i prava srpskog naroda u skladu sa važećim pravnim aktima.

Skupština u Prištini nije izabrala potpredsednika iz srpske zajednice jer je većina poslanika odbila da podrži Slavka Simića, koga je predložila Srpska lista, kojoj pripada pravo da predloži kandidata za potpredsednika jer ima devet od 10 poslaničkih mandata zagarantovanih Srbima.

Predsednik skupštine Dimalj Baša razdvojio je tom prilikom glasanje za potpredsednika iz srpske zajednice i potpredsednika iz redova ostalih nevećinskih zajednica, što je suprotno ustavu i poslovniku skupštine u Prištini.

Iako poslanici skupštine privremenih institucija u Prištini ni juče nisu izabrali potpredsednika iz srpske zajednice, predsednik skupštine Dimalj Baša i pored toga je zaključio konstitutivnu sednicu, tvrdeći da to što nije izabran jedan od pet potprdsednika ne može biti prepreka za konstituisanje parlamenta.

Baša je rekao da će skupština nastaviti rad u ponedeljak, a da će se o daljim koracima konsultovati sa četvoro izabranih potpredsednika parlamenta.

U jučerašnjem nastavku sednice Miljana Nikolić iz Srpske liste, koja prema poslovniku ima pravo da predloži kandidata jer ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima, u tri glasanja nije dobila nijedan glas, kao ni Igor Simić u dva glasanja.

Predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić, čija stranka ima samo jedan mandat, i koji je sam sebe predložio za potpredsednika iz redova srpske zajednice, juče je dobio 56 glasova.