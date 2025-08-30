Slušaj vest

Poslanici skupštine privremenih institucija u Prištini ni danas nisu izabrali potpredsednika iz srpske zajednice, ali je predsednik skupštine Dimalj Baša i pored toga zaključio konstitutivnu sednicu, tvrdeći da to što nije izabran jedan od pet potprdsednika ne može biti prepreka za konstituisanje parlamenta.

Baša je rekao da će skupština nastaviti rad u ponedeljak, a da će se o daljim koracima konsultovati sa četvoro izabranih potpredsednika parlamenta.

U današnjem nastavku sednice Miljana Nikolić iz Srpske liste, koja prema poslovniku ima pravo da predloži kandidata jer ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima, u tri glasanja nije dobila nijedan glas, kao ni Igor Simić u dva glasanja.

Predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić, čija stranka ima samo jedan mandat, i koji je sam sebe predložio za potpredsednika iz redova srpske zajednice, danas je dobio 56 glasova.

Srpska lista nije učestvovala u glasanju o kandidatima koji su određeni žrebom, a ranije danas uložila je ustavnom sudu žalbu zbog teškog kršenja prava srpskog naroda na sednicama skupštine u Prištini.

U utorak, kada su birani predsednik skupštine i ostali potpredsednici, Slavko Simić, koga je predložila Srpska lista, nije dobio potreban broj glasova u tri glasanja.

Srpska lista je ostala pri tome da je njen kandidat Simić, a predsednik skupštinje Dimalj Baša potom je odredio da kandidat bude određen žrebom zbog navodnog nepredalaganja kandidata, tvrdeći da se presuda ustavnog suda prema kojoj se za jednog kandidata može glasati samo tri puta odnosi i na izbor potpredsednika.

Prethodno je Baša razdvojio glasanje za potpredsednika skupštine iz srpske zajednice i iz ostalih nevećinskih zajednica, što je suprotno ustavu privremenih institucija, poslovniku skupštine i dosadašnjoj praksi.

Na izborima 9. februara Srpska lista osvojila je devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima, dok je Rašićeva stranka osvojila jedan mandat, a Srpska lista više puta je istakla da je Rašić mandat dobio zahvaljujući albanskim glasovima, u sredinama gde nema Srba u biračkim spiskovima.