Slušaj vest

Srpska napredna stranka ima podršku od 48,2 odsto birača, dok studentsku listu spontano spomene 8,1 odsto ispitanika, pokazuje najnovije redovno mesečno istraživanje agencije Ipsos. Istraživanje je rađeno minulog vikenda na reprezentativnom uzorku od 1.220 ispitanika iz Srbije, bez Kosova i Metohije.

Kao i prethodno istraživanje agencije Ipsos, i ovo je ispitivalo rejtinge postojećih stranaka, dok na listi ponuđenoj ispitanicima nisu bile stranke, koalicije i pokreti o kojima se u minulom periodu mnogo pričalo u javnosti, ali još nisu formirane i ne znaju im se tačna struktura i lideri, poput "Pokreta za narod i državu" predsednika Aleksandra Vučića ili takozvane studentske liste čiji se sastav drži u tajnosti.

Ispitanici su, međutim, mogli da navedu da će da glasaju za neku drugu stranku ili pokret osim ponuđenih postojećih, a da zatim navedu i za koju. Tako je ovog puta 8,1 odsto od opredeljenih ispitanika spontano navelo da ne bi glasalo ni za jednu ponuđenu listu, već za tzv. studentsku.

Ispitanicima je postavljeno pitanje: "Ako bi se na parlamentarnim izborima za Skupštinu Srbije kandidovale samo stranke, a ne koalicije, za koga biste u tom slučaju glasali?"

Evo kako su se izjasnili:

Srpska napredna stranka - Aleksandar Vučić 48,2 odsto

Studenti 8,1

Pokret Kreni-promeni - Savo Manojlović 6,2

SPS - Socijalistička partija Srbije - Ivica Dačić 5,3

Stranka slobode i pravde - Dragan Đilas 5

Narodni pokret Srbije - Miroslav Aleksić 3,3

Mi snaga naroda - dr Branimir Nestorović 2,9

Nova DSS - Miloš Jovanović 2,6

Novo lice Srbije - Miloš Parandilović 2,4

DS - Demokratska stranka - Srđan Milivojević 2,1

Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj 2

Zeleno-levi front (Ne davimo Beograd) 2

Savez vojvođanskih Mađara - Balint Pastor 1,6

Dosta je bilo - Saša Radulović 1,3

Srbija centar - SRCE - Zdravko Ponoš 0,9

Ekološki ustanak - Aleksandar Jovanović Ćuta 0,8

Narodna stranka - Vladimir Gajić 0,5

Pokret slobodnih građana - Pavle Grbović 0,5

Mi - Glas iz naroda - Branko Pavlović, Siniša Ljepojević 0,4

Socijaldemokratska partija Srbije - Rasim Ljajić 0,4

Srpski pokret Dveri - mr Ivan Kostić 0,4

LSV - Liga socijaldemokrata Vojvodine - Vojvođani - Bojan Kostreš 0,4

POKS - Pokret obnove Kraljevine Srbije - mr Vladimir Jelić 0,4

SDS (Socijaldemokratska stranka) - Boris Tadić 0,3

Srpska stranka Zavetnici - Milica Đurđević Stamenkovski 0,3

PUPS 0,2

Stranka pravde i pomirenja - Usame Zukorlić 0,1

Jedinstvena Srbija 0,1

Ostalo 1,4