Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga posle sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Predsednik Vučić je govorio o detaljima sastanka sa Putinom, ali i o drugim aktuelnim temama, a najavio je još jedno "veliko iznenađenje za naš" narod.

"Imali smo veoma otvorene iskrene i važne razgovore sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirovom Vladimirovičem Putinom, i verujem da smo dotakli sve teme od obostranog interesa. Za nas je od izuzetnog značaja tema energetike u nekoliko pravaca. Pre svega nama su potrebne sve veće nabavke gasa - nama je suštinski gas potreban. Mi manje količine, a važne za nas, nabavljamo iz Azerbejdžana, ali najveći deo gasa dolazi iz Ruske Federacije", rekao je Vučić novinarima posle sastanka sa Putinom.

Vučić je podsetio da Srbija zajedno sa Rusijom radi na proširenju naših skladišnih kapaciteta u Banatskom dvoru.

"I to su stvari koje idu dobro. Mi ćemo i za ovu zimu deo gasa uskladištiti i u Mađarskoj, da bi smo mogli za dane koji su najteži za našu zemlju, kada su najhladniji, i kada ima najmanje ponuđene električne energije, da i dodatnom gasom za termoelektrane, toplane, dakle gasne elektrane, možemo da proizvodimo više električne energije, jer osim samo korišćenja gasa za industriju i osim korišćenja gasa u domaćinstvima, gas koristimo i za gasne elektrane, dakle termoelektrane, toplane, da bismo dodatno povećavali količinu proizvedene električne energije", rekao je Vučić i naglasio da nam je za sve to potrebna i fleksibilnost u nabavci gasa.

Kako je rekao, to su su tri ključne stvari, tri ključna elementa koja su za nas važna.

"Da bismo mogli ne samo ovu, već i sledeća leta i zime, ne samo da preživimo, već da normalno živimo i da imamo izuzetno povoljne cene. Rusija se pokazala kao pouzdan partner po tom pitanju, kao što smo svi mi pokazali kao pouzdan partner i njima i Mađarima u korišćenju gasovoda, ali kako se to zove, gasnih cevi, ili gasovoda kroz našu zemlju.

Takođe, kada pričamo o energetici, mi tu sad imamo bezbroj različitih pitanja, ne bih da kažem problema, jer nismo došli do toga, vezano za naftovod koji moramo do mađarske granice da izgradimo i nije problem ni u novcu, ali je problem sad kako i koliko će trajati, po kojoj ceni onda, koliko i kako mi možemo da koristimo tu naftu u budućnosti", rekao je Vučić.

Veruje, kako kaže, da sve to u narednom periodu možemo da rešimo i da ćemo to privesti kraju i da će to biti još jedan izuzetno značajan infrastrukturni projekat koji će Srbiji omogućiti diverzifikaciju, dovođenja nafte do rafinerija, kao i mogućnost stvaranja i nekih novih rafinerija u budućnosti.

"Da bismo mogli normalno da živimo i da ekonomski napredujemo. I naravno, treće pitanje su sankcije NIS-u i dogovori da zajednički radimo kako bismo uspeli da važno preduzeće sačuvamo i njegovu delatnost. Mi ne želimo da bilo kome otimamo bilo šta, niti ćemo da sprovodimo neku nacionalizaciju. Nadamo se da će veliki igrači uspeti da se dogovore po tom pitanju", rekao je Vučić.

Dodao je da su razgovarali i o svim važnim drugim pitanjima, oko kojih ne moraju uvek da budu saglasni.

"Ali smo razgovarali veoma iskreno, veoma otvoreno. Razgovarali smo o svim različitim vrstama saradnje. Kad govorimo o energetici, govorili smo veoma jasno i nedvosmisleno i otvoreno i o nuklearnoj energiji, jer ruska kompanija Rosatom je veća u izgradnji malih nuklearnih elektrostanica za proizvodnju električne energije. Ja sam rekao da smo mi već našim mađarskim partnerima ponudili učešće u akcijama, učešće u vlasništvu u PAKŠ-u 2, koliko je naš interes za nuklearnom energijom, jer mi znamo da za 20 i 30 godina nećemo imati dovoljno struje", rekao je Vučić.

Napomenuo je da će nestati i uglja koji sada imamo ili da ćemo ga imati u malim količinama.

"Mi trošimo sve više, Srbija se razvija sve više, sve više fabrika, sve jača industrija i zato nam je to preko potrebno. Tako da, verujem da ćemo i tu nastaviti našu saradnju u budućnosti i tu imamo potpisane memorandume, kao što znate, i sa francuskim EDS, ali će nam biti potrebno mnogo takvih stvari u budućnosti. Razgovarali smo i o, naravno, geopolitičkim pitanjima, o svemu što se u svetu dešava, razgovarali o svim aspektima saradnje Srbije i Rusije u svim oblastima", rekao je Vučić.

Foto: Printscreen/RTS

Razgovarali su i o Kosovu i Metohiji, kao i o situaciji u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj i preneo da je Rusija čvrsto na pozicijama poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije.

"Rusija je čvrsto na pozicijama koje je držala sve vreme o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije, ali ne samo to. Jasno govori i o rušenju i o kršenju i Briselskog sporazuma i svih drugih sporazuma koje smo potpisivali sa drugom stranom i u prisustvu i uz sve garancije treće strane", rekao je Vučić.

Naveo je da je sa Putinom razgovarao i o situaciji u BiH i posebno u Republici Srpskoj.

"Ja verujem da će i predsednik Milorad Dodik sa ministrima u ruskoj vladi imati uskoro sastanke, verujem, za nekih sedam dana ili desetak dana, tako da će više informacija moći on po tom pitanju da ponudi. Ono što je mene kao predsednika Srbije zanimalo, ja sam dobio jasne stavove Ruske federacije i mi ćemo, uvek uvažavajući pre svega srpske stavove, ali slušajući i razumevajući šta drugi misle, doći i do toga kakvi će naši stavovi konačno biti podređeni važnim pitanjima u regionu", poručio je Vučić.

Kako je dodao, sa Putinom je razgovarao i o geopolitičkim pitanjima, o svemu što se u svetu dešava, a bilo je reči i o svim aspektima saradnje Srbije i Rusije u svim oblastima.

"Ove godine imamo povećanje u odnosu na prethodnu godinu u razmeni trgovine i usluga, negde oko četiri odsto, prošle godine bio je pad od oko 19 odsto, zavisi da li računate naše ili njihove brojke, ali proporcionalno smo saglasni da je nešto bolje ove godine nego što je bilo prethodne u prvih šest meseci, pa se nadamo da ćemo nastaviti takvim tempom do kraja godine", rekao je Vučić.

Kako je istakao, razgovarali su i o kulturi i sportu i o baš svim važnim pitanjima.

"Razgovarali smo i o onome što sam poslednji put kada sam bio u onome što oni nazivaju tačka ključanja ili tačka kipljenja gde pozivaju sve naučnike koji im rade na prognoziranju onoga što će da se zbiva. Mi želimo takve centre znanja i izvrsnosti da formiramo i u našoj zemlji, zašto da ne i uz njihovu podršku i pomoć. Razgovarali smo i o vojnotehničkoj saradnji i o svim drugim pitanjima", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da mu je Putin ukazao da ima onih koji bi voleli da on više ne bude na čelu države, kao i da je izrazio poštovanje zbog samostalne politike koju vodi Srbija.

Vučić je najavio sutrašnje sastanke sa najvišim rukovodstvom Kine.

Foto: Printscreen/RTS

"U SRBIJI NEĆE BITI NIKAKVOG GRAĐANSKOG RATA"

Predsednik Vučić izjavio je, komentarišući izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija na ivici građanskog rata, da su takve poruke zlonamerne i da se to neće realizovati, već će Srbija, kako ističe, nastaviti da raste velikom brzinom i da bude sve uspešnija.

"To su zlonamerne i namerno smišljene izjave da bi se urušavao imidž Srbiji u svetu. Čudi me da to neki naši ljudi, jer ja uvek pozivam na jedinstvo i zajedništvo naših građana, čudi me da neki naši građani to ne vide i ne razumeju. A moj odgovor staje u jednu rečenicu - 'što je babi milo, to joj se i snilo'", rekao je Vučić .

On je poručio da nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti i da će nastaviti putem napretka uprkos naporima Hrvatske koja želi da se naša zemlja vrati u prošlost.

"Srbija će nastaviti da raste velikom brzinom i da bude sve uspešnija, uprkos ogromnim naporima i zvaničnim, a posebno nezvaničnim, Republike Hrvatske, da Srbija ne samo da ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost, kada su se neki naši predsednici njima dodvoravali, izvinjavali se zbog toga što su nam proterivali ljude, i da se, naravno, vrati u lošu ekonomsku prošlost, kakvu smo proživljavali od 2000. do 2012. godine", naveo je Vučić.

Ipak, bez obzira na sve "pokvarene komentare", Srbija će, kako kaže, "nastaviti da pruža ruku" Hrvatskoj.

"Nikada im ništa slično nećemo poželeti", naglasio je Vučić.

"Što se tiče nasilja u Novom Sadu, država reaguje, država pobeđuje".

"Što se tiče skupova, za poštovanje je 16-17.000 koliko ih se juče skupilo širom Srbije. Nije baš 105.000 kao prekjuče, ali je za poštovanje, i to ne govorim ironično, ja treba da čujem i glas tih ljudi. Zato ih pozivam na dijalog".

O blokaderskom prajdu sa Oliverom Kovačević kao kumom, predsednik kaže:

"Za to sam čuo ovde u Pekingu. Ako je blokaderski prajd, pametno je što su pomerili skup sa narodom za nedelju, jer nam nasilje ne treba".

"Mi osećamo ljude. Prvi put sam zadovoljan, ne istraživanjem, nego onim što smo uradili u prethodnom periodu. Još mnogo moramo da radimo. To nije pitanje SNS-a. Vidite Zavetnike na 0,3 i drugi naši partneri, ispadaju manji nego što realno jesu, jer ih narod vidi kao deo jednog tela".

"Da vam kažem kako se plaćaju zborovi. Imate jednog čoveka koji je inače pljunuo Marka Stojičića -2.000.000 evra u prihodima kroz nekoliko stotina transakcija".