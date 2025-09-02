Slušaj vest

Miloš Pavlović je potvrdio da nije više dekan Fakulteta dramskih umetnosti (FDU).

"Želim da Vas obavestim da sam u prethodnih sedam godina obavljao dužnost dekana u dva mandata. Prvi mandat bio je prekinut nakon godinu dana zbog izmene Zakona o visokom obrazovanju, nakon čega sam ponovo bio kandidat i izabran u puni mandat u skladu sa novim zakonom", naveo je Pavlović.

Prema njegovim rečima, u drugom mandatu je "takođe bio biran za dekana, a taj mandat je sada istekao".

"Dužnost vršioca dužnosti dekana trenutno obavlja profesor Dragutin Ćirković, koji je za ovu funkciju predložen od strane Nastavno-umetničko-naučnog veća, a izabran od strane Saveta Fakulteta dramskih umetnosti. Profesor Ćirković će ovu dužnost obavljati do okončanja redovne procedure izbora dekana“, poručio je Pavlović.

Kurir.rs/Nedeljnik

