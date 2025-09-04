Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se rano jutros po našem vremenu sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom u Pekingu. Razgovor je protekao u prijateljskom i srdačnom tonu, a svaka vest koja je objavljena na tu temu u kineskim medijima imala je oznaku "udarno".
VUČIĆ JE U KINI UDARNA VEST! Ogromno interesovanje kineskih medija za posetu predsednika Srbije i susret s predsednikom Sijem
Kineska javnost, koja broji skoro milijardu i po ljudi, iskazala je neverovatno interesovanje ne samo za sastanak dvojice predsednika - Vučića i Sija nego i sam dolazak predsednika Srbije u Peking.
Takođe, ogromno je interesovanje i kineskih medija za posetu predsednika Srbije i susret s predsednikom Sijem, toliko veliko da je svaka vest na tu temu imala tretman "udarne".
Sve vesti o sastanku dvojice državnika tretirane su kao udarna vest u kineskim medijima.
Štaviše, kineski građani, obični ljudi na ulici, predsednika Srbije prepoznaju bez problema, znaju mu i prezime, ko je i iz koje države dolazi!
