Kineska javnost, koja broji skoro milijardu i po ljudi, iskazala je neverovatno interesovanje ne samo za sastanak dvojice predsednika - Vučića i Sija nego i sam dolazak predsednika Srbije u Peking.

Takođe, ogromno je interesovanje i kineskih medija za posetu predsednika Srbije i susret s predsednikom Sijem, toliko veliko da je svaka vest na tu temu imala tretman "udarne".

Sve vesti o sastanku dvojice državnika tretirane su kao udarna vest u kineskim medijima. 

Štaviše, kineski građani, obični ljudi na ulici, predsednika Srbije prepoznaju bez problema, znaju mu i prezime, ko je i iz koje države dolazi!

