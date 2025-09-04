Slušaj vest

Forum pravnika Srbije podneo je danas Visokom savetu tužilaštva disciplinsku prijavu protiv javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojane Savović zbog, kako se navodi u saopštenju, ozbiljnih povreda Zakona o javnom tužilaštvu i Etičkog kodeksa javnih tužilaca.

Foto: Forum pravnika Srbije

Iz ovog strukovnog udruženja u saopštenju navode da je Savović svojim nastupom na javnoj tribini u organizaciji Fakulteta političkih nauka 27. avgusta 2025. godine "prekršila načelo nepristrasnosti i obavezu očuvanja poverenja građana u javno tužilaštvo iz Zakona o javnom tužilaštvu, kao i odredbe Etičkog kodeksa javnih tužilaca koje se odnose na zakonitost i dostojanstvenost".

"Ona je na pomenutoj tribini svojim izjavama relativizovala nasilje koje se dešava na javnim skupovima, dovela u pitanje ovlašćenja policije u vršenju poslova javne bezbednosti, podržala politički motivisane optužbe protiv državnih organa i istovremeno narušila pretpostavku nevinosti u postupku koji je u toku pred pravosudnim organima", navodi se i dodaje:

nasilje blokadera Foto: Printskrin, Petar Aleksić

"Takvo ponašanje nije samo u suprotnosti sa osnovnim načelima nepristrasnosti i profesionalne distance koja se očekuju od jednog javnog tužioca, već direktno ugrožava kredibilitet i institucionalni integritet tužilačke organizacije u celini", piše u saopštenju.

Forum pravnika Srbije je posebno naglasio da je nedopustivo da javni tužilac, koji je po Ustavu i zakonu dužan da postupa nepristrasno, jednako prema svima i isključivo u okvirima zakona, svojim javnim delovanjem šalje poruku da krivična dela mogu biti opravdana ili relativizovana u zavisnosti od političkog ili ideološkog konteksta.

Još je, kako se dodaje, opasnije kada javni tužilac nastupa kao politički aktivista i javno korišćenjem akademskog prostora daje instrukcije učesnicima protesta, a ne kao profesionalac koji brani zakon i štiti javni interes.

"U trenutku kada je poverenje građana u pravosudni sistem, kako smatraju iz ovog udruženja, već ozbiljno poljuljano, izjave poput ovih dodatno urušavaju ugled institucije, otvaraju prostor za sumnju u političku motivisanost javnog tužilaštva i u javnosti stvaraju utisak pristrasnosti i selektivne primene zakona.

Upravo zbog toga Forum pravnika Srbije zahteva da Visoki savet tužilaštva bez odlaganja razmotri našu disciplinsku prijavu, utvrdi odgovornost Bojane Savović i preduzme mere u skladu sa zakonom, jer je očuvanje nezavisnosti, nepristrasnosti i profesionalnog integriteta tužilaštva ključno za funkcionisanje pravne države i poverenje građana u pravosudni sistem", napominje se u saopštenju.

Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojana Savović je, podsećamo i članica Proglasa.

