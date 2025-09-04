Slušaj vest

U Šibeniku je sinoć počeo festival alternative i levice "FALIŠ", a "čast" da festival otvore pripala je trojci iz Srbije - novinaru i profesoru Dinku Gruhonjiću, piscu i istoričaru Draganu Popoviću i istoričaru i kolumnisti Milivoju Bešlinu, koji su u tom hrvatskom gradu, na događaju posvećenom Domovinskom ratu, bili kako bi još jednom Srbiju prikazali kao državu koja će "uvek da izaziva problem u regionu", a njihovo rešenje za to je da Vučić padne s vlasti!

Program prve večeri festivala FALIŠ u Šibeniku Foto: Printscreen Facebook

"Gubljenje ljudskosti - Srebrenica kao istorijska činjenica" je knjiga Dragana Popovića, koju autor uveliko predstavlja u zemljama bivše Jugoslavije (ili kako danas kažemo - u regionu), a promociju je Popović inače počeo samo dva dana nakon skandaloznog koncerta ustaškog promotera, pevača Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu 5. jula, koji je okupio čak pola miliona Hrvata (prema podacima Tompsonovog tima na koncertu je bilo 504.000 gledalaca), koji su uzvikivali "Za dom spremni"!

Na tribini u Šibeniku, i to prve večeri festivala koji je ove godine privukao veliku pažnju, Popovićeva knjiga imala je svoju hrvatsku promociju, a autor je govorio i o sadašnjoj Srbiji, odnosno aktuelnoj vlasti, ocenivši da njena nacionalistička ideologija plaši sve druge susedne zemlje!

"Ja mislim da prvo treba da se skloni ova vlast, a tek onda počinje proces... Jer ja stvarno verujem da ako ne započnemo ozbiljan sukob sa nacionalističkom ideologijom, ako ne ogolimo tu ideologiju, a to je ideologija koja će uvek da počiva za žeđi za teritorijom, uvek će da izaziva problem, uvek će da bude nešto što s pravom uplaši sve druge koji žive oko Srbije", rekao je između ostalog Popović.

Dinko Gruhonjić, Dragan Popović i Milivoj Bešlin u Šibeniku Foto: Printscreen Facebook

Vođa blokadera iz Vojvodine, Dinko Gruhonjić je Popovićevu knjigu opisao kao "poziv na razgovor i razmišljanje o Srebrenici u godini kada se obeležava 30 godina od genocida".

"Istina je da je ovo sve sramota za Srbe, ali istina je da je bilo sramota činiti. A kad je već učinjeno u istorji, ne valja ga kriti", rekao je Gruhonjić i dodao da je "genocid u Srebrenici tabu tema u Srbiji" iako je, po njegovim rečima, reč o najistraženijem i najdokumentovanijem (?!) ratnom zločinu ikada u istoriji!

Hrvatski RTL izveštavao je o toj prvoj večeri festivala u Šibeniku, baš nakon tribine s gostima iz Srbije, dok se na tvrđavi Barone prikazivao film "Glasnije od oružja" koji govori o domoljubnim pesmama koje su se svirale 90-ih godina prošlog veka, tokom rata u Hrvatskoj.

"Podsjetili su zaista i ne neke pjesme koje su i zaboravljene, naravno tu je nezobilazna Tompsonova "Bojna Čavoglave", ali su podsjetili i na Tomislava Ivčiča i "Stop The War In Croatia", i Josipa Lisac je pjevala je domoljubne pjseme, i Psihomodo Pop... Podsjetili su nas da se u tim ratnim 90-im hrvatska domoljubna glazba vrtjela od 0-24. Nešto ranije raspravljalo se o knjizi o Srebrenici, o genocidu u Srebrenici, govorili o tome kako je Milošević naoružavao Srbe u Republici Srpskoj, govorilo se i o današnjoj Srbiji i Vučiću, i o tome kada će on pasti sa vlasti!", rekla je reporterka RTL-a i naglasila da su teme koje su dominirale prvim danom festivala u suprotnosti sa onim što su hrvatski branitelji pričali pre festivala, a oni su, kako kaže, govorili da će se na festivalu vređati Domovinski rat.

"Naprotiv, ovdje su večeras teme koje govore o vrijednostima Domovinskog rata", zaključila je reporterka.

I nije problem što Hrvatska slavi Domovinski rat, što Hrvati na 30. godišnjicu zločinačke akcije "Oluja" i progona preko 200.000 Srba iz Hrvatske, zločina u kojem je ubijeno oko 1.700 Srba, a više od 700 se i dalje vodi kao nestalo, zločina u kojem su uništili o opljačkali njihovu imovinu - prave festivale na kojima ne pričaju o toj monstruoznoj "Oluji" već o Srebrenici.