Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je danas deo jedinica Vojske Srbije koje se intenzivno pripremaju za veliku vojnu paradu koja će, pod sloganom "Snaga jedinstva", biti održana 20. septembra u Beogradu.

Parada se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a u ovoj fazi priprema jedinice se zajednički uvežbavaju na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu te kasarni Vojne akademije na Banjici.

Posetioci će biti u prilici da izbliza vide defile jedinica Vojske Srbije i kadeta Vojne akademije, defile savremenih borbenih sredstava na vozilima i plovnih objekata na Dunavu, kao i nalet vazduhoplova. Program će upotpuniti egzercir Garde i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije. Komandant vojne parade je general Milan Mojsilović.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je danas deo jedinica Vojske Srbije koje se intenzivno pripremaju za veliku vojnu paradu koja će, pod sloganom „Snaga jedinstva", biti održana 20. septembra u Beogradu. Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

Izražavajući zadovoljstvo stepenom realizacije priprema, posvećenošću i motivisanošću pripadnika Vojske Srbije da na najbolji način predstave svoje jedinice i Vojsku u celini, general Mojsilović je istakao da ćemo na vojnoj paradi domaćoj i stranoj javnosti pokazati snagu Vojske Srbije i spremnost da branimo i zaštitimo bezbednost građana i slobodu otadžbine.

U okviru priprema za vojnu paradu, vazduhoplovi Vojske Srbije će od sutra nadletati područje Beograda pa će zaljubljenici u avijaciju biti u prilici da uživaju u naletima gotovo svih tipova aviona i helikoptera u naoružanju Ratnog vazduhoplovstva i PVO.