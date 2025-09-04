Dejan Vuk Stanković sastao se sa novim šefom Delegacije EU u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković sastao se danas sa novim šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Andreasom fon Bekeratom, gde je istakao značaj i podršku EU u razvoju sistema obrazovanja u našoj zemlji i izrazio zadovoljstvo saradnjom i rezultatima koji su postignuti.

- Pored pojedinačnih IPA projekata, koji su se odnosili na podršku uvođenju sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija, obuke nastavnika i vaspitača, opremanje vrtića i slične aktivnosti, zahvalni smo što je Evropska komisija prepoznala i sistemska nastojanja u oblasti razvoja obrazovanja, zahvaljujući čemu nam je odobrena Sektorska budžetska podrška obrazovanju u iznosu do 30 miliona evra, za aktivnosti koje će biti sprovedene do 2027. godine - rekao je ministar Stanković.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo će nastaviti sa sistemskim pristupom u programiranju i sprovođenju aktivnosti podržanih iz pretpristupnih fondova, koje su utvrđene svim strateškim dokumentima.

Govoreći o programu Erazmus+, ministar je naveo da su obrazovne ustanove iz Srbije učestvovale u brojnim projektima, a poseban doprinos je ostvaren u opštem i stručnom obrazovanju, visokom obrazovanju i obrazovanju odraslih.

- Uspešna primena programa doprinela je modernizaciji studijskih programa, unapređenju kompetencija nastavnika i studenata, boljoj povezanosti obrazovanja i tržišta rada, kao i široj međunarodnoj saradnji ustanova - rekao je on.

Sagovornici su razgovarali o svim aktuelnim pitanjima u srpskom obrazovanju, a ministar je razjasnio i medijske napise o navodno politički motivisanom neangažovanju nastavnika na određeno vreme kojima su istekli ugovori o radu.

Ministar Stanković je istakao značaj normalizacije i depolitizacije obrazovnog procesa, uz puno poštovanje zakona.