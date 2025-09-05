Slušaj vest

Sofija Mandić, stalna članica RIK-a (Republičke izborne komisije), koju je predložila Đilasova nekadašnja koalicija Srbija protiv nasilja, ponovo je poručila studentima blokaderima da je njihov zahtev za vanrednim izborima - ishitren!

Naime, Mandićeva je, sledeći politiku Dragana Đilasa, koji sve vreme predlaže prelaznu, tehničku (svoju) vladu, uz promenu izbornih uslova (dok opozicija u isto vreme ne učestvuje na sednicama Radne grupe za unapređenje izbornog procesa), potvrdila ono što je pričala i ranije - da je traženje izbora skok u bazen bez vode!

Ona je to - prilično zbunjeno - rekla na N1, nakon pitanja voditeljke da li je razumno, dok su izborni uslovi potpuno deplasirana tema, ići na takve izbore u ovom trenutku:

"To je sada jako kompleksno pitanje. Prvo, ne znamo kada će biti ti izbori... Ja sam i pre govorila da je taj poziv za vanrednim izborima bio ishitren. Sada smo tu gde jesmo, izbori su traženi blanko..."

Nema sumnje da je predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas krenuo u kampanju uperenu protiv stranke u nastajanju pod nazivom "studentska lista", kako je to i otkrio nedavno nekadašnji šef Info Službe DSS Uroš Piper!

A danas je Đilas ponovo pokazao da je izgubio kompas, pa je sebi dao za pravo da zvaničnu posetu predsednika države Pekingu, bilateralne sastanke sa predsednikom Kine Si Đinpingom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i mnogim drugim svetskim liderima nazove - "turističkom ekskurzijom"?!