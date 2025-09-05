Slušaj vest

Sofija Mandić, stalna članica RIK-a (Republičke izborne komisije), koju je predložila Đilasova nekadašnja koalicija Srbija protiv nasilja, ponovo je poručila studentima blokaderima da je njihov zahtev za vanrednim izborima - ishitren!

Naime, Mandićeva je, sledeći politiku Dragana Đilasa, koji sve vreme predlaže prelaznu, tehničku (svoju) vladu, uz promenu izbornih uslova (dok opozicija u isto vreme ne učestvuje na sednicama Radne grupe za unapređenje izbornog procesa), potvrdila ono što je pričala i ranije - da je traženje izbora skok u bazen bez vode!

Ona je to - prilično zbunjeno - rekla na N1, nakon pitanja voditeljke da li je razumno, dok su izborni uslovi potpuno deplasirana tema,  ići na takve izbore u ovom trenutku:

"To je sada jako kompleksno pitanje. Prvo, ne znamo kada će biti ti izbori... Ja sam i pre govorila da je taj poziv za vanrednim izborima bio ishitren. Sada smo tu gde jesmo, izbori su traženi blanko..."

Nema sumnje da je predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas krenuo u kampanju uperenu protiv stranke u nastajanju pod nazivom "studentska lista", kako je to i otkrio nedavno nekadašnji šef Info Službe DSS Uroš Piper!

A danas je Đilas ponovo pokazao da je izgubio kompas, pa je sebi dao za pravo da zvaničnu posetu predsednika države Pekingu, bilateralne sastanke sa predsednikom Kine Si Đinpingom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i mnogim drugim svetskim liderima nazove - "turističkom ekskurzijom"?!

Ne propustitePolitikaKAKAV LAŽOV, STRAŠAN LAŽOV! Đilas prebrojava zvezdice hotela u Pekingu, smeta mu diplomatski trijumf Vučića! MASNO SLAGAO O TROŠKOVIMA, PA SE ISPALIO!
789.jpg

 "Čast da se predsednik jedne male zemlje kakva je Srbija, u tri dana sretne sa dva tako velika i važna državnika je Đilasov poraz. Ali, jasno je zašto ne zna kako bi trebalo da izgleda borba za napredak zemlje, za nove investicije i nova radna mesta, za bolji kvalitet života građana Srbije. Sećamo se...", prokomentarisao je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

Ne propustitePolitikaKO BI POHVATAO ŠTA HOĆE DA KAŽE? Đilas u svojoj bezidejnosti odjednom neće izbore, hoće tehničku vladu do 100 dana!
đ.jpg
PolitikaNIKO IM OSIM NJIH SAMIH NE VALJA! Blokaderi hoće da smene i vlast i opoziciju: Pokrenut apel da se opozicione partije potpuno povuku sa sledećih izbora
opozicija.jpg
PolitikaMIROSLAV ALEKSIĆ I DRAGAN ĐILAS SE HVALE DA FINANSIJSKI POMAŽU SVE OVO ŠTO SE DEŠAVA: Jovanov otkrio šta se krije iza sukoba na relaciji blokaderi - opozicija
viber_image_2025-07-16_15-10-34-080.jpg
PolitikaKO ĆE KOGA JAHATI?! Opozicija zaratila sa "svojima": Ćuta proziva "studentsku listu" da je nevidljiva, iz Ponoševe stranke prete da će proći kao naprednjaci
ponos.jpg