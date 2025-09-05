Slušaj vest

Organizacije su u pismu ukazale na višestruka kršenja prava zagarantovanih Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina, uključujući zabranu i kažnjavanje upotrebe nacionalnih simbola, hapšenja zbog javnog izražavanja političkih stavova i sprečavanje učešća u političkim procesima.

U pismu je ukazano i na manipulacije biračkim spiskovima i sistematsko uskraćivanje prava na upotrebu jezika.

"Posebno smo naglasili da se pod izgovorom vladavine prava vodi politika diskriminacije i marginalizacije srpske zajednice, što ugrožava svakodnevni život građana, podstiče iseljavanje i dovodi u pitanje opstanak multietničkog Kosova", navedeno je u pismu.

Potpisnici pisma su Omladinska partizanska aktivnost, Žensko pravo, Ženski inkluzivni centar, Mreža za građanski aktivizam, Nova društvena inicijativa, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj, Institut za javna istraživanja Gračanica, Humani centar Mitrovica, Gračanica Online.

Među potpisnicima su i Forum za razvoj i međuetničku saradnju, Komunikacija za razvoj društva, Centar za socijalne inicijative, Centar za mir i toleranciju Priština, Centar za afirmativne društvene akcije, Udruženje poslovnih žena "Avenija", Alternativna, Aktiv i Centar za zastupanje demokratske kulture.

