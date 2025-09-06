Slušaj vest

Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, a studentu Milošu Pavloviću rođendan!

Studenti koji hoće da uče priredili su mu iznenađenje u Pionirskom parku gde njihova borba za povratak na studije i Srbiju bez blokada i nasilja traje već šest meseci!

- Srećan rođendan našem saborcu i prijatelju! Već šest meseci zajedno u parku – šest meseci istrajnosti, ponosa i pravog prijateljstva. Danas slavimo tebe – čoveka koji ne odustaje, čiji duh i snaga daju oslonac svima oko tebe. Neka ti život donese pobede koje zaslužuješ, a mi stojimo uz tebe do kraja! Tvoja porodica iz Pionirskog parka - napisali su uz čestitku.



Kako se vidi na podeljenom snimku, njegove kolege i prijatelju su mu priredili pravo rođendansko iznenađenje — i kao tortu predstavili kolače na kojima je napisano "Srećan rođendan!". Usledila je rođendanska pesma, zamišljanje želje i naravno, tradicionalno mazanje šlagom.

- Želje se ne govore, ali ova želja se tiče svih nas i zato se nadam da će se ispuniti - dodao je Miloš i oduvao sve svećice!

- Svi za jednog! Jedan za sve! - može se čuti uz degustiranje rođendanskih mafina.

Pogledajte u nastavku kako je izgledala proslava rođendana:

Pridružujemo se čestitkama!