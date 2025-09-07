Slušaj vest

Studenti koji žele da uče, među kojima je bio i MIloš Pavlović pridružili su se večeras građanima na Voždovcu koji su ustali protiv blokada.

Oni su predvodili nepreglednu kolonu ljudii, ističući parolu "Voždovac je protiv blokada".

- Srbija ima budućnost, a blokade nemaju, zato će one nestati, a mi opstati - rekao je Miloš Pavlović sa Voždovca.

Studenti koji žele da uče na skupu protiv blokada na Voždovcu Izvor: Kurir

Građani su sve vreme prilazili studentima da se fotografišu kako bi uzajamno pružili podršku u borbi protiv nasilja koje sprovode blokaderi već 9 meseci na ulicama širom zemlje.

Sve o skupu možete pročitati klikom OVDE.

Ne propustitePolitikaOGLASIO SE VUČIĆ NAKON ODRŽANIH SKUPOVA GRAĐANA PROTIV BLOKADA: Zajedno sa vama i uvek sa vama i ispred vas, boriću se protiv najgorih! (FOTO)
collage.jpg
PolitikaLIDER SNS MILOŠ VUČEVIĆ OBJAVIO VIDEO O NEPREGLEDNOJ KOLONI GRAĐANA U KAĆU Uputio snažnu poruku: Ovde nema mržnje!
Screenshot 2025-09-07 203141.png
PolitikaVOŽDOVAC USTAO I PRIDRUŽIO SE GRAĐANIMA SRBIJE! Reka ljudi prošetala ulicama Beograda, ne vidi im se kraj: Poslali moćnu poruku o kraju blokada (VIDEO)
Screenshot 2025-09-07 201707.jpg
PolitikaMUP OTKRIO KOLIKO JE GRAĐANA BILO NA SKUPOVIMA GRAĐANI PROTIV BLOKADA Direktor policije Vasiljević: Samo u Šapcu i Čačku desetostruko više od blokadera
Screenshot 2025-09-07 201717.png