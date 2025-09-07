Politika
Studenti koji žele da uče sa Milošem Pavlovićem uz građane na Voždovcu: "Srbija ima budućnost a blokade nemaju, zato će one nestati, a mi opstati"
Studenti koji žele da uče, među kojima je bio i MIloš Pavlović pridružili su se večeras građanima na Voždovcu koji su ustali protiv blokada.
Oni su predvodili nepreglednu kolonu ljudii, ističući parolu "Voždovac je protiv blokada".
- Srbija ima budućnost, a blokade nemaju, zato će one nestati, a mi opstati - rekao je Miloš Pavlović sa Voždovca.
Građani su sve vreme prilazili studentima da se fotografišu kako bi uzajamno pružili podršku u borbi protiv nasilja koje sprovode blokaderi već 9 meseci na ulicama širom zemlje.
