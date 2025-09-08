Slušaj vest

Ministar finansija Mali gostovao je jutros na TV Happy gde je govorio o povećanju penzija, novim merama države i njenoj borbi za boljitak građana i povećanje njihovog životnog standarda, pogotovo onih kojima je najteže i koji imaju najmanje zarade.

- Srbija poslednjih par godina pobeđuje u ekonomiji, bili smo treći po ekonomskom rastu u Evropi. Kako vidimo neki problem, mi reagujemo u korist građana. Videli smo da su cene u maloprodaji neobjašnjivo visoke, i država je reagovala: ograničila marže na 20 odsto - ja sam otišao u prodavnicu pre i posle i videli ste razliku u računu...

Ne propustitePolitikaCRNO NA BELO, MALI POKAZAO OBA RAČUNA! Novi od jutros posle pojeftinjenja i onaj od pre 5 dana, razlika je šokantna! A to je roba koju kupujemo svaki dan!
Screenshot 2025-09-01 082747 copy222 copy12312.png

 - Svaki dinar koji se uštedi utiče na budžet jednog domaćinstva, smatra Mali.

Naglasio je i da treću godinu zaredom država povećava penzije za dvocifren iznos.

- Čuli ste predsednika Vučića... Od 1. decembra povećavamo penzije za 12 odsto. Treću godinu zaredom dižemo za dvocifren iznos. Sutra potvrđujemo još jedno povećanje minimalca, od 1. novembra na 500 a od 1. januara na 520 evra. Do kraja 2027 godine, minimalna zarada će biti 650 evra", naglasio je.

Danas je stopa nezaposlenosti 8,5 odsto, kazao je Mali i podsetio da smo "prošle godine smo dobili investicioni rejting, što znači da smo razvijena ekonomija, bezbedna za ulaganje. Nije to slučajno..."

On je dodao da je to veliki rezultat za Srbiju, te podsetio i da je za vreme bivše vlasti bila velika stopa nezaposlenosti, dok je danas na istorijskom niskom nivou.

- Vidim da su ljudi zadovoljni merama, gledaju koliki je stepen sniženja cena, dodao je Mali.

Mali je kazao i da Srbija brine o građanima i podsetio da je ljudima dosta blokada.

Kurir.rs/TV Happy

Ne propustitePolitikaMINISTAR MALI POSETIO PORODICU BUDIMIR: Govorio o novim merama države - "Sve što radimo je da građani imaju korist, i da pokažemo brigu o ljudima"
Screenshot 2025-09-06 093816.png
PolitikaVEĆE PENZIJE, MANJE CENE, VANREDNO POVEĆANJE MINIMALCA: Sve mere države na jednom mestu - Dugoročna odgovorna politika donela odlične rezultate
din.jpg
PolitikaMINIMALAC PRELAZI 500 EVRA Ministar Mali: Do 15. septembra očekuje se konačna odluka o povećanju minimalne zarade
Screenshot 2025-09-05 121340.jpg
PolitikaOD 1. DECEMBRA DVOCIFRENO POVEĆANJE PENZIJA: Ministar Siniša Mali o novim merama države i ekonomskoj situaciji
Screenshot 2025-09-05 084916.png
PolitikaNE MOGU DA SE NE OSVRNEM NA ČINJENICU... Mali: Među najmoćnijim ljudima sveta i predsednik Srbije, zemlje koja je pre samo 15 godina bila pred ambisom bankrota
Screenshot 2025-09-03 120001.jpg
PolitikaPRVOG DANA PRIMENE REALIZOVAN ČAK 131 KREDITNI ZAHTEV: Ministar Mali saopštio sjajne vesti! Nove mere države pogodile baš tamo gde je bilo najpotrebnije
666.jpg
InfoBizVEĆ "PODIGNUTA" PRVA DVA KREDITA PO NIŽIM KAMATAMA: Ministar Mali se oglasio i otkrio detalje primene novih mera države
58.jpg