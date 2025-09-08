Slušaj vest

Ministar finansija Mali gostovao je jutros na TV Happy gde je govorio o povećanju penzija, novim merama države i njenoj borbi za boljitak građana i povećanje njihovog životnog standarda, pogotovo onih kojima je najteže i koji imaju najmanje zarade.

- Srbija poslednjih par godina pobeđuje u ekonomiji, bili smo treći po ekonomskom rastu u Evropi. Kako vidimo neki problem, mi reagujemo u korist građana. Videli smo da su cene u maloprodaji neobjašnjivo visoke, i država je reagovala: ograničila marže na 20 odsto - ja sam otišao u prodavnicu pre i posle i videli ste razliku u računu...

- Svaki dinar koji se uštedi utiče na budžet jednog domaćinstva, smatra Mali.

Naglasio je i da treću godinu zaredom država povećava penzije za dvocifren iznos.

- Čuli ste predsednika Vučića... Od 1. decembra povećavamo penzije za 12 odsto. Treću godinu zaredom dižemo za dvocifren iznos. Sutra potvrđujemo još jedno povećanje minimalca, od 1. novembra na 500 a od 1. januara na 520 evra. Do kraja 2027 godine, minimalna zarada će biti 650 evra", naglasio je.

Danas je stopa nezaposlenosti 8,5 odsto, kazao je Mali i podsetio da smo "prošle godine smo dobili investicioni rejting, što znači da smo razvijena ekonomija, bezbedna za ulaganje. Nije to slučajno..."

On je dodao da je to veliki rezultat za Srbiju, te podsetio i da je za vreme bivše vlasti bila velika stopa nezaposlenosti, dok je danas na istorijskom niskom nivou.

- Vidim da su ljudi zadovoljni merama, gledaju koliki je stepen sniženja cena, dodao je Mali.

Mali je kazao i da Srbija brine o građanima i podsetio da je ljudima dosta blokada.