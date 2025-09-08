Slušaj vest

- Ukinuli su akciju na nedelju dana, biće ih i dalje, razgovarao sam sa direktorkom Deleza. Ali, akcija traje pet-sedam dana na nekoliko proizvoda, a mi govorimo o celokupnom asortimanu sniženih proizvoda na period od najmanje šest meseci. Pa nije isto'', rekao je ministar finansija Siniša Mali koji je u jutrošnjem gostovanju na TV Happy govorio o novim merama države, pre svih snižavanju trgovačkih marži a samim tim i cena.

On je podsetio da je pre samo nekoliko nedelja država kritikovana da ništa ne preduzima povodom visokih cena u maloprodajnim objektima, a kad Vlada Srbije donese uredbu i ograniči maržu, tako da ne propadnu maloprodajni lanci, sad kažu da država uništava slobodnu trgovinu i maloprodajne lance, da su ukinute akcije sniženih proizvoda...

"Razgovori s trgovinskim lancima nisu bili jednostavni, navikli su na visoke profite"

Naveo je da razgovori sa trgovinskim lancima nisu bili jednostavni jer su lanci navikli na visoke profite, ali da je pronađen kompromis da oni nastave da rade, a da se mere sprovedu u korist građana.

Mali je naveo da država reaguje svaki put kada uoči neki problem jer joj je briga o građanima na prvom mestu.

Ne propustitePolitikaCRNO NA BELO, MALI POKAZAO OBA RAČUNA! Novi od jutros posle pojeftinjenja i onaj od pre 5 dana, razlika je šokantna! A to je roba koju kupujemo svaki dan!
Screenshot 2025-09-01 082747 copy222 copy12312.png

 - S jedne strane ograničili smo marže maloprodajnim lancima na 20 odsto. Efekat je takav da kada vidite prehrambene proizvode, kućnu hemiju, tamo gde je bila marža iznad 20 odsto, tu su cene smanjene u korist građana. Svaki dinar koji se uštedi na svaku pojedinačnu kupovinu, utiče na budžet svakog domaćinstva i to nam je bila namera'', rekao je Mali podsetivši i na to da je prema poslednjim podacima prosečna plata u Srbiji 920 evra, a da je pre 12-13 godina bila 300 evra, kao i da će do kraja godine biti više od 1.000 evra.

Kurir.rs/TV Happy

Ne propustitePolitikaTREĆU GODINU ZAREDOM DIŽEMO PENZIJE ZA DVOCIFREN IZNOS Mali: Od 1. decembra za 12 odsto! Sledi povećanje minimalca, dvaput! Kako vidimo problem, reagujemo!
Screenshot 2025-09-08 081029.png
PolitikaMINISTAR MALI POSETIO PORODICU BUDIMIR: Govorio o novim merama države - "Sve što radimo je da građani imaju korist, i da pokažemo brigu o ljudima"
Screenshot 2025-09-06 093816.png
PolitikaVEĆE PENZIJE, MANJE CENE, VANREDNO POVEĆANJE MINIMALCA: Sve mere države na jednom mestu - Dugoročna odgovorna politika donela odlične rezultate
din.jpg
PolitikaMINIMALAC PRELAZI 500 EVRA Ministar Mali: Do 15. septembra očekuje se konačna odluka o povećanju minimalne zarade
Screenshot 2025-09-05 121340.jpg
PolitikaDA SVAKO RADI ONO U ČEMU JE NAJBOLJI: Ministar Mali odgovorio Đilasu - "Dok je Vučić u Kini radio na dovođenju investicija, on je BROJAO MESTA U AVIONU"
WhatsApp Image 2025-07-23 at 6.46.54 PM.jpeg
PolitikaOD 1. DECEMBRA DVOCIFRENO POVEĆANJE PENZIJA: Ministar Siniša Mali o novim merama države i ekonomskoj situaciji
Screenshot 2025-09-05 084916.png
PolitikaPRVOG DANA PRIMENE REALIZOVAN ČAK 131 KREDITNI ZAHTEV: Ministar Mali saopštio sjajne vesti! Nove mere države pogodile baš tamo gde je bilo najpotrebnije
666.jpg