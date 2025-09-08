Slušaj vest

- Ukinuli su akciju na nedelju dana, biće ih i dalje, razgovarao sam sa direktorkom Deleza. Ali, akcija traje pet-sedam dana na nekoliko proizvoda, a mi govorimo o celokupnom asortimanu sniženih proizvoda na period od najmanje šest meseci. Pa nije isto'', rekao je ministar finansija Siniša Mali koji je u jutrošnjem gostovanju na TV Happy govorio o novim merama države, pre svih snižavanju trgovačkih marži a samim tim i cena.

On je podsetio da je pre samo nekoliko nedelja država kritikovana da ništa ne preduzima povodom visokih cena u maloprodajnim objektima, a kad Vlada Srbije donese uredbu i ograniči maržu, tako da ne propadnu maloprodajni lanci, sad kažu da država uništava slobodnu trgovinu i maloprodajne lance, da su ukinute akcije sniženih proizvoda...

"Razgovori s trgovinskim lancima nisu bili jednostavni, navikli su na visoke profite"

Naveo je da razgovori sa trgovinskim lancima nisu bili jednostavni jer su lanci navikli na visoke profite, ali da je pronađen kompromis da oni nastave da rade, a da se mere sprovedu u korist građana.

Mali je naveo da država reaguje svaki put kada uoči neki problem jer joj je briga o građanima na prvom mestu.

- S jedne strane ograničili smo marže maloprodajnim lancima na 20 odsto. Efekat je takav da kada vidite prehrambene proizvode, kućnu hemiju, tamo gde je bila marža iznad 20 odsto, tu su cene smanjene u korist građana. Svaki dinar koji se uštedi na svaku pojedinačnu kupovinu, utiče na budžet svakog domaćinstva i to nam je bila namera'', rekao je Mali podsetivši i na to da je prema poslednjim podacima prosečna plata u Srbiji 920 evra, a da je pre 12-13 godina bila 300 evra, kao i da će do kraja godine biti više od 1.000 evra.