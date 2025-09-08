Slušaj vest

To je izazvalo konsternaciju na televiziji N1, koja je izveštavala ispred zgrade Rektorata u Novom Sadu, ali i samog Filozofskog fakulteta.

- Čula sam jedna devojka se žalila da je unutra usisivač, nekima su unutra i bicikle. Međutim, rektor Dejan Madić je rekao da je zabranjen ulazak profesorima i studentima, a da će oni o preuzimanju tih stvari biti naknadno obavešteni i da će im stvari biti vraćene kroz nekoliko dana - rekla je reporterka N1, nijednom se ne zapitajući šta će u toj instituciji usisivači i bicikle.

Ona je potom izveštavala i ispred zgrade Filozofskog fakulteta, i konstatovala je da studenti potpuno normalno dolaze na ispite - "kao da blokade nije ni bilo".

- Ja sam ušla u zgradu fakulteta, i mogu da kažem da zgrada sada izgleda kao da se u prethodnih devet meseci tamo nisu dešavale studentske blokade, nema više onih transparenata, maketa, dušeka na kojima su spavali studenti. Kao da blokade nije ni bilo. Studenti su polagali ispite i dok je policija tu bila, i ispiti se održavaju nesmetano. Zaposleni i studenti dolaze tamo sa namerom da polažu ispite - rekla je ona.

Ne propustitePolitika"ŠOLAK DA PLATI LEČENJE SVIMA KOJE JE DOVEO U STANJE OVAKVE PSIHOZE" Histerija među blokaderima u Šapcu, tvrde da su ih GAĐALI BOMBAMA! (VIDEO)
blokaderi šabac.jpg
Politika"200 BLOKADERA NIJE NAM DALO DA PROĐEMO, U PRVI RED STAVILI ŽENE PA SE KRILI IZA NJIH" Predsednik opštine opisao šta se dešavalo u Kosjeriću (FOTO)
IMG-20250908-WA0117.jpg
PolitikaOD SUBOTICE DO ZVEČANA - SRBIJA JE POKAZALA SVOJE PRAVO LICE! Sjajne scene na velikim narodnim skupovima protiv blokada: TROBOJKE, MIR I "NE" MALTRETIRANJU
IMG-20250907-WA0494.jpg
PolitikaMUP SE PONOVO OGLASIO POVODOM NAPADA NA POLICIJU U KOSJERIĆU: Opisao šta se sve događalo i kako su povređena 3 policajca, jedan teško sa potresom mozga
policija.jpg