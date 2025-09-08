Slušaj vest

To je izazvalo konsternaciju na televiziji N1, koja je izveštavala ispred zgrade Rektorata u Novom Sadu, ali i samog Filozofskog fakulteta.

- Čula sam jedna devojka se žalila da je unutra usisivač, nekima su unutra i bicikle. Međutim, rektor Dejan Madić je rekao da je zabranjen ulazak profesorima i studentima, a da će oni o preuzimanju tih stvari biti naknadno obavešteni i da će im stvari biti vraćene kroz nekoliko dana - rekla je reporterka N1, nijednom se ne zapitajući šta će u toj instituciji usisivači i bicikle.

Ona je potom izveštavala i ispred zgrade Filozofskog fakulteta, i konstatovala je da studenti potpuno normalno dolaze na ispite - "kao da blokade nije ni bilo".