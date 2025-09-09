Slušaj vest

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti najavio je da će biti stvorena zajednička jedinica tzv. kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) sa Oružanim snagama Albanije. On je kazao i da će za KBS biti izdvojeno više od milijardu evra u naredne četiri godine i najavio razvoj vojnih dronova koji će biti proizvođeni na Kosovu. Stručnjak za bezbednost prof. dr Ilija Kajtez kaže za Kurir da je svima sada kristalno jasno da ovakve namere tzv. premijera Aljbina Kurtija predstavljaju nacionalnu pretnju za Srbiju.

Savet iz Zagreba

- Jasno je i vidljivo da na ovaj način lažni premijer lažne države pokušava da svim mogućim i nemogućim sredstvima etnički očisti KiM od Srba, a mislim da mu to savetuju prijatelji iz Zagreba. Sve što je upereno protiv našeg naroda na KiM automatski je pretnja za celu Srbiju. Tih navodnih milijardu evra može da dobije samo od kriminala, dijaspore, ali i od određenih centara na Zapadu koji već ulažu ogroman novca za destabilizaciju Srbije, pa i preko krize u Republici Srpskoj, blokada, evo sad ovoga na Kosovu... Zapad ponovo glasno ćuti, ali već znamo njihove nejednake aršine: kad oni govore o miru - priprema se rat, kada govore o dijalogu - onda se naoružavaju. Predlažem da uvedemo opštu vojnu odbranu i nastavimo da ulažemo u našu vojsku i naoružanje, jer će samo jaka armija odvratiti agresore od naše teritorije. Moramo biti jaki da bi nas neprijatelji poštovali - govori Kajtez.

S druge strane, Ljuban Karan, penzionisani obaveštajac KOS, objašnjava za Kurir da je u pitanju direktna provokacija za Srbiju u nadi da će naša država da povuče neki nepromišljeni potez koji bi im zatim dao povod za nekakvu vojnu intervenciju!

Oružani sukob

- Nakon parade koji je održana u Kini povodom proslave 80 godina pobede u Drugom svetskom ratu, generalno je zavladala velika nervoza na Zapadu, ali i na Balkanu i u našem okruženju. Kurtija i druge je uhvatila očita nervoza da će doći do globalnih promena u društvenom poretku i neće stići da privedu kraju svoj tzv. nezavršeni posao. Međutim, povećanje vojne pretnje za Srbiju nije samo odraz Kurtijeve nervoze, već prvi zvanični korak ka stvaranju "velike Albanije", to jest formiranje zajedničke vojne jedinice koja bi zatim prerasla u zajedničku vojsku - kaže Karan i dodaje da se simultano radi i na pokušaju izazivanja građanskog rata u Srbiji:

- Kada bi ove neke agresivne grupacije kod nas došle na vlast, upravo one bi mogle da pozovu neku stranu intervenciju, a to može biti neki od ovih novoformiranih vojnih saveta. Takođe, to može biti i vođenje proksi rata, gde bi velike sile davale oružje i municiju samo da se slomi Srbija kao država. Srbija ne treba da brine jer smo jači od njih, ali morali bismo da što pre uvedemo služenje redovnog vojnog roka, sve drugo imamo ili možemo da kupimo. Vojna pretnja postaje sve jača i nije isključeno da njihova nervoza dovede do ozbiljnijeg problema ili nekakvog oružanog sukoba.

Rezolucija 1244

Inače, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, Kfor je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.