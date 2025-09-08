Slušaj vest

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti izjavio je da će za tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) biti izdvojeno više od milijardu evra u naredne četiri godine i najavio razvoj vojnih dronova koji će biti proizvođeni na tzv. Kosovu.

Kurti je takođe najavio da će biti stvorena zajednička jedinica sa Oružanim snagama Albanije, prenosi Reporteri.

Kurtija je njegova stranka Samoopredeljenje predložila za mandatara, i pored toga što je ustavni sud u Prištini poslanicima zabranio da do 30. septembra preduzimaju bilo kakve korake u vezi sa konstitutisanjem skupštine i vlade, nakon žalbe Srpske liste zbog načina izbora potpredsednika parlamenta iz redova manjinskih zajednica.

Ne propustiteSRBI NA KIMNASTAVLJA SE TEROR NAD SRBIMA: Mladić u Leposaviću priveden zbog majice sa mapom Kosova i likom kneza Lazara
Screenshot 2025-01-08 102011.png
PolitikaDVA MESECA RADILI, DVA PAUZIRALI, PA ČEKALI ODLUKU USTAVNOG SUDA: Poslanicima skupštine tzv. Kosova po 10.000 evra
skupstina-kosova-beta.jpg

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.

Ne propustitePolitika"TO SE NEĆE DESITI" Vučić: Neka se niko ne nada da će Srbija priznati nezavisno Kosovo
Screenshot 2025-09-04 114010.png
PolitikaNASTAVLJAJU SE PRITISCI NA SRBE: Tzv. Kosovska policija konfiskovala pečate srpskih institucija na Brnjaku
Screenshot 2025-01-08 102011.png
SRBI NA KIM"SLOŽNI I JEDINSTVENI ZAJEDNO MOŽEMO SVE": Oglasila se Srpska lista nakon žreba za lokalne izbore na KiM
srpska lista.jpg
SRBI NA KIMNASTAVLJA SE TEROR NAD SRBIMA: Tzv. kosovka policija na Brnjaku oduzela i pocepala zastavu srpskog pevačkog društva "Kosovke"
brnjak.jpg