Tzv. kosovska policija privela je u Leposaviću 28-godišnjeg L. M. zato što je, prema njegovim rečima, na sebi nosio majicu sa mapom Kosova i likom kneza Lazara.

Mladić je priveden sinoć oko 23 časa, kada je, kako kaže, izašao iz stana da baci kesu sa smećem u kontejner.

Prišla su mu tri muškarca i jedna žena u civilu, koji su se predstavili kao policajci i legitimisali ga, prenosi Kosovo onlajn.

- Mislio sam da se neko šali, jer nisu bili u uniformama. Pokazali su legitimacije i pitali šta piše na majici. Rekao sam im da sami pročitaju. Zatim su pozvali patrolu i odveli me u stanicu - rekao je on.

Kako je naveo, policajci su se potom vratili do njegovog stana po dokumenta, interesovali se za srpsku zastavu koja se nalazila na zidu i pregledali prostorije.

- Bili su korektni, ali su povremeno povisili ton - dodao je.

U policiji su mu rekli da je majica zaplenjena kao dokaz, a slučaj je prosleđen sudu u Prištini zbog sumnje da nošenje takvih simbola remeti javni red i mir.