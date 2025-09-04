"SLOŽNI I JEDINSTVENI ZAJEDNO MOŽEMO SVE": Oglasila se Srpska lista nakon žreba za lokalne izbore na KiM
Srpska lista će se na glasačkim listićima za lokalne izbore 12. oktobra naći pod brojem 170, odlučeno je danas žrebom u CIK-u, a iz te partije naveli su da se sve može postići slogom i jedinstvom.
Kako su istakli u objavi na Instagramu, Srpska lista ima kandidate za gradonačelnika u 11 opština, a kandidate za odbornike u 19 opština.
- Na današnjem žrebu odlučeno je da će naša stranka na predstojećim lokalnim izborima nastupati pod brojem 170. Složni i jedinstveni zajedno možemo sve - poručuju iz Srpske liste.
Podsetimo, Centralna izborna komisija na KiM danas je žrebom utvrdila redosled sertifikovanih političkih subjekata na glasačkom listiću na lokalnim izborima za predsednike opština i odbornike skupštine opština raspisane za 12. oktobar, prenela je Kosova pres.
Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonjići rekao je da žreb kojim se uvtrđuje redosled partija označava ulazak u završnu fazu izbornog procesa.
Žreb je odredio da Samoopredeljenje bude pod brojem 105, a Demokratska partija Kosova pod brojem 191.
Demokratski savez Kosova naći će se pod brojem 113, Alijansa za budućnost Kosova - 174, a Socijaldemokratska inicijativa (Nisma) - 186. Srpska lista biće pod brojem 170, Alternativa - 103, Lista Gudžo - 118, dok će se nezavisni kandidat za predsednika opštine Glogovac Ramiz Ladrovci takmičiti pod brojem 101.