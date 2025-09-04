Slušaj vest

Srpska lista će se na glasačkim listićima za lokalne izbore 12. oktobra naći pod brojem 170, odlučeno je danas žrebom u CIK-u, a iz te partije naveli su da se sve može postići slogom i jedinstvom.

Kako su istakli u objavi na Instagramu, Srpska lista ima kandidate za gradonačelnika u 11 opština, a kandidate za odbornike u 19 opština.

- Na današnjem žrebu odlučeno je da će naša stranka na predstojećim lokalnim izborima nastupati pod brojem 170. Složni i jedinstveni zajedno možemo sve - poručuju iz Srpske liste.

Podsetimo, Centralna izborna komisija na KiM danas je žrebom utvrdila redosled sertifikovanih političkih subjekata na glasačkom listiću na lokalnim izborima za predsednike opština i odbornike skupštine opština raspisane za 12. oktobar, prenela je Kosova pres.

Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonjići rekao je da žreb kojim se uvtrđuje redosled partija označava ulazak u završnu fazu izbornog procesa.

Žreb je odredio da Samoopredeljenje bude pod brojem 105, a Demokratska partija Kosova pod brojem 191.