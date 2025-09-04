Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Priština neće da primeni nijedan sporazum koji je postignut u dijalogu, kao ni Vašingtonski, koji se ticao pre svega ekonomije, i istakao da niko ne treba da se nada da će Srbija priznati nezavisno Kosovo.

Vučić je u Pekingu, odgovarajući na pitanja novinarada li je propuštena šansa i da postoji mogućnost da se obnovi Vašingtonski sporazum sa dolaskom Donalda Trampa ponovo na vlast, rekao da se taj sporazum pre svega ticao ekonomije.

- Oni su gurali i deo svoje političke agende koja nije imala veze sa tim da li ćemo da priznamo ili ne, ja sam to odbio, to je bio pre svega ekonomski sporazum koji oni nisu primenili. Oni neće nijedan sporazum da primene, ali meni nije problem u njima - kazao je Vučić.

Kako je naveo, tada je Tramp izgubio vlast, a došao je Džo Bajden.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE ZBOG TRAGEDIJE U LISABONU, PA PODSETIO NA NASILJE U NOVOM SADU: Spontanih revolucija nema, uvek ih neko organizuje spolja, uz mnogo novca
VUČIĆ.jpg
Politika"SI RAZUME STVARI U NAŠOJ ZEMLJI I PRITISKE SA KOJIMA SE SUOČAVAMO" Vučić: To je za nas bilo važno! Rekao sam da ćemo sigurno uspeti da pobedimo radom, planom
Screenshot 2025-09-04 114010.png

- Valjda je hteo da se primeni neki drugi sporazum, a ne Briselski sporazum. Neće moći tako, moraće da se primeni Briselski sporazum, moraće da se primeni ZSO, ovako mogu da sprovode golo nasilje, golu silu - rekao je predsednik Srbije.

Navodeći da su ga sa CNN pitali šta je to što je potrebno kako bi Srbija priznala nezavisnost Kosova, Vučić je svima poručio da se tome ne nadaju.

- Nisu pustili moj odgovor na CNN, ali odgovaram i danas - nemojte tome da se nadate, to se neće desiti - istakao je predsednik Vučić.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ IZ PEKINGA: Najvažniji je sastanak s predsednikom Sijem, prijateljski i srdačan! Si lično pozvao mene i našu delegaciju u zvaničnu državnu posetu
Screenshot 2025-09-04 112220.png
Politika"NJIHOVA MUKA JE DRUGE PRIRODE" Brnabić: Najbolji dokaz koliko je Vučićeva poseta Kini važna je histerija medija pod Šolakovom kontrolom
Ana Brnabić 6.jpg
PolitikaVUČIĆ JE U KINI UDARNA VEST! Ogromno interesovanje kineskih medija za posetu predsednika Srbije i susret s predsednikom Sijem
Screenshot 2025-09-04 074524.png
PolitikaJOŠ VAŽNIH SASTANAKA U PEKINGU Predsednik Vučić i danas razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija: Razmotrili smo mogućnosti za nove projekte u Srbiji
collage.jpg