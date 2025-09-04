Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Priština neće da primeni nijedan sporazum koji je postignut u dijalogu, kao ni Vašingtonski, koji se ticao pre svega ekonomije, i istakao da niko ne treba da se nada da će Srbija priznati nezavisno Kosovo.

Vučić je u Pekingu, odgovarajući na pitanja novinarada li je propuštena šansa i da postoji mogućnost da se obnovi Vašingtonski sporazum sa dolaskom Donalda Trampa ponovo na vlast, rekao da se taj sporazum pre svega ticao ekonomije.

- Oni su gurali i deo svoje političke agende koja nije imala veze sa tim da li ćemo da priznamo ili ne, ja sam to odbio, to je bio pre svega ekonomski sporazum koji oni nisu primenili. Oni neće nijedan sporazum da primene, ali meni nije problem u njima - kazao je Vučić.

Kako je naveo, tada je Tramp izgubio vlast, a došao je Džo Bajden.

- Valjda je hteo da se primeni neki drugi sporazum, a ne Briselski sporazum. Neće moći tako, moraće da se primeni Briselski sporazum, moraće da se primeni ZSO, ovako mogu da sprovode golo nasilje, golu silu - rekao je predsednik Srbije.

Navodeći da su ga sa CNN pitali šta je to što je potrebno kako bi Srbija priznala nezavisnost Kosova, Vučić je svima poručio da se tome ne nadaju.