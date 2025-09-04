VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE ZBOG TRAGEDIJE U LISABONU, PA PODSETIO NA NASILJE U NOVOM SADU: Spontanih revolucija nema, uvek ih neko organizuje spolja, uz mnogo novca
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće predsedniku i premijeru Portugala, kao i porodicama nastradalih, a povređenima poželeo oporavak dodavši da saosećamo u bolu i tuzi.
Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u Pekingu, podsetio na nasilje u Novom Sadu koje je krenulo već 3. novembra, na paljenje Gradske kuće, ali i na tragediju u Severnoj Makedoniji u kojoj je poginulo 62 mladih i to u zemlji koja je nekoliko puta manja od naše, ističući da ni tamo nije bilo nasilja.
- Jedno je kad neko to organizuje spolja, a drugo kad je spontano. Spontanih revolucija nema, uvek ih neko organizuje spolja, uz mnogo novca i stranih interesa - dodao je Vučić i ukazao na licemerje svojih političkih protivnika u Srbiji.
Podsetimo, broj povređenih u nesreći u Lisabonu, kada je uspinjača Glorija iskliznula iz šina, porastao je na 17, dok je 21 osoba povređena, od kojih sedam sa teškim povredama, saopštila je danas portugalska Civilna zaštita.
Policija je prethodno saopštila da je 15 ljudi nastradalo, ali je još dvoje preminulo u toku noći, piše portugalski portal Executive Digest.