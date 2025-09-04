saosećamo se u bolu i tuzi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće predsedniku i premijeru Portugala, kao i porodicama nastradalih, a povređenima poželeo oporavak dodavši da saosećamo u bolu i tuzi.

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u Pekingu, podsetio na nasilje u Novom Sadu koje je krenulo već 3. novembra, na paljenje Gradske kuće, ali i na tragediju u Severnoj Makedoniji u kojoj je poginulo 62 mladih i to u zemlji koja je nekoliko puta manja od naše, ističući da ni tamo nije bilo nasilja.

- Jedno je kad neko to organizuje spolja, a drugo kad je spontano. Spontanih revolucija nema, uvek ih neko organizuje spolja, uz mnogo novca i stranih interesa - dodao je Vučić i ukazao na licemerje svojih političkih protivnika u Srbiji.

Podsetimo, broj povređenih u nesreći u Lisabonu, kada je uspinjača Glorija iskliznula iz šina, porastao je na 17, dok je 21 osoba povređena, od kojih sedam sa teškim povredama, saopštila je danas portugalska Civilna zaštita.