Poslanicima Skupštine tzv. Kosova će za period od 15. aprila do 30. septembra, tokom kojeg su imali 60 radnih dana, isto toliko dana pauze i 48 dana čekanja na odluke Ustavnog suda, iz budžeta ukupno biti isplaćeno više od 1,26 miliona evra, piše Koha. Pored osnovne plate, imaju i dodatne naknade, uključujući i one za angažman asistenata.

Poslanici će pojedinačno dobiti po 10.000 evra.

Na osnovu obračuna njihovih zarada, poslanici su za rad tokom održavanja nastavaka konstitutivne sednice primili oko 460 hiljada evra, isto toliko i za dane pauze. Nastavci konstitutivne sednice su od 15. aprila uglavnom održavani na svakih 48 sati.

Za dane odmora tokom dve privremene mere određene od strane Ustavnog suda, do 30. septembra biće isplaćeno ukupno oko 340 hiljada evra.

Pored osnovne plate, poslanici koji za pet meseci nisu uspeli da završe konstituisanje Skupštine, imaju i druga finansijska i materijalna primanja, uključujući mesečne naknade za troškove, kao i pravo na prelaznu platu po isteku mandata.

Osim finansijskih koristi, poslanici imaju pravo da angažuju i saradnike, koji se takođe plaćaju iz budžeta.

Prema poslednjoj listi asistenata, kojom raspolaže Koha i koja potiče iz juna, 82 od 120 poslanika Skupštine imali su angažovano pomoćno osoblje sa bruto mesečnim platama od po 900 evra.

Minimalno, za 82 asistenta poslanika, od juna do kraja avgusta, iz budžeta je isplaćeno preko 220 hiljada evra.

A tokom meseci rada sa nedostatkom efikasnosti, poslanici su napravili i hiljade evra troškova za mobilne telefone.