Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne želi da Srbi na predstojećim lokalnim izborima na KiM povrate kontrolu nad institucijama na severu i zadrže kontrolu u opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra, niti da budu deo vlade na način kako im to pripada prema ustavu tzv. Kosova.

Đurić je, osvrćući se na nelegitimne odluke centralne izborne komisije u Prištini koje se odnose na broj glasača i članova biračkih odbora za lokalne izbore, a koje su na štetu srpskog naroda i Srpske liste, Đurić je za Prva TV rekao da Kurti već dve i po godine pokušava sve kako bi u najgorem maniru aparthejda marginalizovao Srbe.

- I to smo videli, ne samo u političkom, nego i u bezbednosnom smislu. Vidimo i danas kroz činjenicu da imamo više desetina političkih zatvorenika koji su u robijašnicama na Kosovu i Metohiji. Ima i mnogo drugih primera - dodao je Đurić.

Navodeći da je Priština jednostrano ugasila 125 do 130 srpskih institucija, Đurić je istakao da je jasno da Kurti ne želi da Srbi na izborima povrate kontrolu nad institucijama na severu pokrajine, da ne želi da zadrže kontrolu u opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra i da ne želi da Srbi budu deo vlade na način na koji im to ustavom tzv. Kosova pripada.

Prema rečima Đurića, ustav privremenih institucija predviđa da Srbi iz stranke koja osvoji većinu glasova nominuju i ministra i druge zvaničnike.

- Kurti želi da sve to spreči, zato želi da Srbi ne izađu na izbore. Mi Srbi treba da izađemo na izbore, treba da ostanemo okupljeni oko Srpske liste, jer je jasno da je njemu ta politička organizacija, baš zbog njenih veza sa državom Srbijom, u smislu političkih razgovora, usaglašavanja stavova koji su bili prisutni u prethodnim godinama, da mu je ona trn u oku i zato želi da je označi kao terorističku, kao agresorsku - ukazao je Đurić.

Podsetio je i na izjavu ministarke pravde privremenih institucija Aljbuljene Hadžiju da je zabrana učešća Srpskoj listi na izborima "trijumf demokratije".

- Tu nesmotrenu izjavu smo maksimalno eksploatisali u razgovorima sa raznim sagovornicima, posebno u Evropi. Njihov odgovor nije blagonaklon prema Kurtiju - naveo je Đurić.

Na pitanje da prokomentariše pisanja pojedinih medija da EU prekida kontakt sa Kurtijem i da nema razgovora dok se ne formira vlada, Đurić je rekao da podržava takav stav jer, kako je istakao, Kurtijev režim nije imao čime da pokaže da pripada Evropi 21. veka.