Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić izjavio je danas da su svi svesni da blokade, protesti i sve što se dešava prethodnih 10 meseci ničemu ne vode i dodao da studenti nisu bili najvažniji akter u blokadama.

Komentarišući situaciju na Filozofskom fakultetu i Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, nakon što je policija napustila Filozofski a dekan DIF-a Patrik Drid izjavio da je postignut dogovor sa studentima da više nema blokada, Vuletić je rekao da je uvek dobro čuti da je postignut neki dogovor i dodao da svi postaju svesni da blokade ničemu ne vode, s obzirom na to da je izgubljena akademska godina u suštinskom smislu, bez da se išta postiglo.

Vuletić je ocenio da su se, iako sigurno ima onih kojima su blokade donele nekakvu vrstu koristi, zadovoljstva i kojima je teško da se pomire sa tim da blokada više nema, za većinu studenata blokade pokazale kao nešto što nema nikakvog smisla.

Istakao je da bi nastavak blokada za studente bio katastrofa i ocenio da studenti nisu bili najvažniji akter ili problem u blokadama.

1/6 Vidi galeriju Blokaderi u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Prema rečima Vuletića, blokade su počeli pojedini nastavnici i uprave fakulteta i završili ih onog trenutka kada su prestali da dobijaju plate i kada su se nastavno-naučna veća opredelila da se školska godina nastavi makar i onlajn.

Vuletić je rekao da su, iako je većina studenata u sve ovo ušla srcem verujući u to za šta se bore, profesori ti koji su morali da im ukažu da su blokade pogrešan put za ostvarivanje bilo kojih ciljeva i da će na taj način najveću štetu naneti sebi.

- Ako bismo imali još jednu izgubljenu godinu, to bi bilo veoma loše za svakog studenta. Inače, iz različitih razloga se često desi da se izgubi jedna godina, pa onda ove dve godine, pa to su tri godine izgubljene, to je veliki gubitak jer mladost i život brzo prolaze, pogotovo kada je reč o potrebi da se fakultet što pre završi kako bi se zaposlili - ukazao je Vuletić.

Govoreći o situaciji na Filozofskom fakultetu u Beogradu, on je rekao da ispiti teku normalno, da se nastava i dalje odvija onlajn i dodao da je, iako zbog transparenata i prisustva jako malog broja studenata, deluje da je i dalje neka vrsta aktivnosti blokade u toku, situacija na fakultetu potpuno normalna.

Na pitanje ko i dalje forsira blokade, imajući u vidu da je juče u Beogradu održan protest studenata u blokadi, Vuletić je rekao da je čitav period "pumpanja" i nasilnih demonstracija bio usmeren ka tome da se isprovocira policija da upotrebi silu kako bi se to iskoristilo za medijsku propagandu.

Foto: Kurir Televizija

Vuletić je naveo da je dijalog najbolje rešenje za izlazak iz trenutne situacije u Srbiji i istakao da je neophodno utvrditi oko čega će se razgovarati i ko su učesnici u dijalogu sa druge strane jer je, kako je ukazao, trenutno nepremostiva prepreka dijalogu to što nije jasno definisano ko je druga strana.

Prema rečima Vuletića, sa jedne strane je država koju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić, koji stalno poziva na dijalog, ali je problem ko je sa druge strane.

- Imate plenume, opozicione stranke, nezavisne ličnosti koji tumače zahteve studenata. Imate pregršt aktera za koje ne znate ko su. Treba definisati ko je ta druga strana, a onda se tek postavlja pitanje o čemu se razgovara, da li su to izborni uslovi, izbori bez promene izbornih uslova - naveo je Vuletić.