Krvava šaka – simbol obojene revolucije, simbol blokadera, onih što u Srbiji mesecima blokiraju ulice i terorišu narod, sada je viđena i na ulicama Katmandua, u Nepalu.

Blokaderi su u Srbiji podigli krvavu šaku, ne kao znak protesta i slobode, već zapravo kao znak da se Srbija gurne u haos i sukob. Tada su mnogi mislili da je reč o običnom performansu, o "nezadovoljstvu naroda". Međutim, danas je jasno da ništa nije bilo spontano – scenario je uvezen i pažljivo režiran. Isti simboli, isti scenario, ista režija, a rezultat haos i nasilje!

Krvave ruke i na ulicama Nepala

Isti režiser sada se "upisao" i u Nepal. Na ulicama Katmandua ista krvava šaka podignuta je visoko - a rezultat su sukobi sa policijom, nasilje, ranjeni i mrtvi.

U Nepalu se pojavile krvave ruke Foto: Printskrin

Naime, na protestima u Nepalu primećen je simbol blokaderske obojene revolucije krvava šaka, što dovoljno govorio o tome da nije reč ni o kakvim spontanim protestima nezadovoljnih građana, već ozbiljno izrežiran haos.

Isto i u Severnoj Makedoniji

Podsetimo, na ulicama Severne Makedonije, nakon tragedije u kojoj je u požaru poginulo više od 60 ljudi, pojavile su se isto crvene šake! Ove slike sa ulica severnomakedonskih gradova pokazale su tada da neki akteri, bez obzira na državne granice, guraju isti model kako bi izazvali nestabilnost i u našem susedstvu.

Sličnost je nesumnjiva, jer je ovaj pokušaj obojene revolucije u Srbiji počeo upravo posle tragedije u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Krvave šake u Severnoj Makedoniji Foto: Marko Karović

Kako izgleda zemlja kada je preuzmu "krvave šake" Prošlo je nešto više od godinu dana od kada je srušena sa vlasti premijerka Bangladeša Šeik Hasina Vazed. Do njenog pada je došlo nakon višemesečnih protesta i nasilnih sukoba na ulicama.

Sada, posle godinu dana, svima je jasno da od reformi i bajki koje su obećavane na ulicama nema ništa. Po razorenoj zemlji vršljaju islamističke grupe, dok prelazna vlada hapsi sve političke neistomišljenike.

Umesto obećanih sloboda i reformi, ispostavlja se da revolucija nije donela ništa sem haosa, skoka stope kriminala i nesigurnosti.

Masovni protesti bez jasnog institucionalnog plana doneli su samo kratkotrajan nalet adrenalina, koji je ubrzo zamenjen nasiljem, razjedinjenosti i neizvesnošću. "Revolucija" je ispala samo novi oblik manipulacije.

Za nas može biti zanimljiva simbolika protesta u Bangladešu. Naime, tokom demonstracija, i širom Dake su se pojavljivali grafiti "krvavih ruku", čime su demonstranti optuživali vlasti za represiju.

Na primeru ove mnogoljudne zemlje koja je zapala u haos najbolje se vidi šta se na kraju desi kada "krvave ruke" preuzmu vlast i počnu da zavode strahovladu.

BANGLADEŠ TONE U HAOS: Više od 300 mrtvih u protestima, ugašen internet, zatvorene fabrike, a opozicija najavila ZAVRŠNI UDARAC

Zar to nije dovoljno da svima otvori oči?

Sada je već jasno da gde god se pojavi krvava šaka, slede nasilje, rušenje institucija, haos i pokušaj da se država slomi iznutra. To nije simbol borbe za slobodu, već znak za početak obojene revolucije.