Predsednik Vučić, gostujući sinoć na TV Prva, izjavio da je za Srbiju očuvanje mira od presudnog značaja i da se zbog toga ulaže u vojsku kako bi se svako odvratio od napada.

O vojnoj paradi 20. septembra

Predsednik je najavio da će na predstojećoj vojnoj paradi, 20. septembra u Beogradu, učestvovati 10.000 vojnika, a građani videti armiju kakvu nisu mogli da zamisle.

- Građani će na predstojećoj vojnoj paradi u Beogradu videti armiju za koju sam gotovo siguran da je nisu ni zamišljali... Toliku snagu armije, toliko drugačiju u odnosu na sve ono što smo znali iz nekog prethodnog perioda. Deset hiljada vojnika će učestvovati, neki će biti na logističkim poslovima, neki na ovim poslovima i na onim, ali deset hiljada ukupno. Dakle, to ni mnogo veće armije u svetu ne mogu da izvedu na takav način, naveo je Vučić.

Građani će moći tad da vide i ne samo modernu opremu, već i sve ono čime Srbija danas raspolaže...

- Za nas je očuvanje mira od presudnog značaja. I ulažemo u vojsku, ma kako to paradoksalno i kontradiktorno zvučalo, da bismo sačuvali mir, da bismo odvratili svakoga od napada na Srbiju. Da bi oni koji prave vojne saveze neprincipijelne i protiv Srbije, da bi im bilo jasno da tu nemaju šta da traže. Samo da sačuvamo mir, jer mi u miru idemo napred. Da čuvamo stabilnost, mir, sigurnost, da razmišljamo o budućnosti naše dece, da gradimo našu zemlju, kazao je u TV gostovanju dodavši da je Vojska ozbiljno napredovala i da je uloženo mnogo novca.

"Nabavljamo sisteme o kojima nismo mogli ni da sanjamo"

- Srbija ima veoma slojevitu protivazduhoplovnu odbranu i ona će biti još jača. Nabavljamo i dodatne, neke nove sisteme. Ona će biti jedna od najjačih u Evropi. I neke druge sisteme nabavljamo koji su veoma dobri i koji mogu da nam pomognu čak i u odbrani od krstarećih raketa, balističkih raketa, što nikada nismo mogli ni da sanjamo, rekao je Vučić.

Kazao je i da će za dve godine naša zemlja biti sposobna da u velikoj meri obara i neprijateljske balističke rakete i da strahovito snažno odgovori ukoliko budemo napadnuti po dubini neprijateljske teritorije.

- Mi se pripremamo za to kao da će 100 godina biti mir, baš kao što je neko mnogo godina ranije to izgovorio. Ali uvek moramo da budemo pripremljeni kao da će neko sutra da nas napadne i da pružimo mnogo, mnogo snažan odgovor - kazao je predsednik podsetivši na krilaticu iz jugoslovenskih vremena.

- Našeg generala Tiosava Jankovića, koji je učestvovao u obaranju dva NATO aviona tokom bombardovanja 1999. godine pitao sam da smo ovo imali ili da nas neko napadne, koliko bi štetu protivnik imao... On mi je rekao još jednu sitnicu da nabavimo i dodao: "Verujte mi, predsedniče, neće nas niko napasti, zato što je to tolika sila onda da nikome se ne isplati da ima tolike gubitke da bi udario na tako malu zemlju", naveo je Vučić.

Problemi zbog vojnih saveza u regionu

Predsednik Vučić kaže da će se Srbija suočiti sa velikim problemima u naredom periodu po pitanju Kosova i Metohije i po pitanju staranja vojnih saveza u regionu kao i sa sveopštom hajkom koja je usmerena portiv Srbije.

"Što se tiče većih problema, mi ćemo se suočiti sa mnogo većim problemima, a to je i pitanje Kosova i Metohije i vojnih saveza koji se stvaraju u regionu. Dakle, posle Tirane-Prištine-Zagreba vojnog saveza, stvorena je dodatna vojna alijansa Zagreb-Ljubljana. Sasvim izvesno je da to nije stvarano zbog vojno-neutralne Austrije već zbog Srbije. Oni nedvosmisleno očekuju ulazak Bugarske, to hrvatski ministar odbrane već u više navrata ponavlja", rekao je Vučić.

Kako kaže, na svako pitanje iz Srbije bilo kome u Evropi zašto se to radi ne dobija odgovor.

"Mi odgovor ne možemo da dobijemo. Prosto, to je veoma normalno, iako Kosovo nije država i ne samo da za nas nije država već nije ni za četiri zemlje NATO-a, ni za pet zemalja Evropske unije, ali baš nekog briga da o tome govori", rekao je on.

Republika Srpska

Vučić je istakao da se i sa Republikom Srpskom komplikuje situacija i da kako god da se okrene neće biti nimalo jednostavna.

"Taj sav teret je na Beogradu, na našoj zemlji, a imamo ove iznutra koji gledaju da svojoj zemlji u nelakom trenutku otežaju što je moguće više", rekao je on.

Hrvatska i Crna Gora

Govoreći o tome da se na utakmici između Crne Gore i Hrvatske uzvikivalo "Ubij Srbina" i da se sve češće takve reči čuju iz Hrvatske, predsednik Vučić kaže da je očigledno u toku sveopšta, nepogrešiva hajka na Srbiju.

"Imate 'Ubij Srbina', pa kad imate Tompsonove koncerte, u kojima ponavljate kao da u Nemačkoj neko ponavlja 'Zig hajl' oni ponavljaju 'Za dom spremni' i to postane uobičajeni pozdrav i kada to sve imate, onda postoji još jedna stvar, da odatle do 'ubij Srbina' postane mala granica", rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da to niko nije osudio ni na terenu ni na tribinama, a još veći je problem da je tako nešto dozvoljeno u demokratskoj Evropi.

"Zamislite da se ovde govorilo ubij ovoga i ubij onoga koliko bi svi u Evropi odavno reagovali", rekao je Vučić.

Kako kaže, predsednik Crne Gore Jakov Milatović odlučio je da ne napusti stadion kao i da o tome ne govori.

"Odlučio je predsednik Crne Gore da ne napusti stadion i nije mi problem što je to odlučio, njegov izbor, vode računa o svojoj zemlji, ali je problem u tome što nije ništa rekao posle toga. Međutim, mnogo veći problem od njegovog ponašanja i od svega toga je ono što su radili njihovi zvanični mediji, slučajno u vlasništvu Dragana Šolaka u Crnoj Gori i 'Vjesti' koji su opravdavali to sve govoreći - 'jeste, bilo je toga, ali nemojte na osnovu ubijanja Srba da tumačite da je bilo loše, nepristojno i neprimereno navijanje'. Pa to je skandalozno", ukazao je Vučić.

Dodao je da je time prećeno trećini stanovništva Crne Gore koji se izjavšnjavaju kao Srbi.

"Mnogo veći broj njih, 47 odsto govori srpskim jezikom, ali ako vam to nije bio dovoljan poziv da kažete pa ljudi, nemojte to da radite, onda ne znam šta bi to trebalo da se dogodi. Tako da, očigledno je u toku jedna sveopšta hajka i nemojte da smetnete s uma, da svi ti o čijem smo sada ujedinjavanju u borbi protiv Srbije govorili, zajedničkom obračunu protiv Srbije, jer im ne odgovara snažna Srbija, jer im ne odgovara uspešna Srbija", rekao je on i dodao da mediji od Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Prištine nepogrešivo vode hajku protiv Srbije.

Istakao je da će se Srbija tome suprostaviti i da je jaka zemlja.

"Misle da će da slome duh srpskog naroda, ali sam shvatio i video da i srpski narod u Crnoj Gori dobro ovo sve razumeo. Istovremeno vidim da i ljudi u Srbiji ovo sve bolje razumeju. Tako da srećan sam što imamo ozbiljan, odgovoran i državotvoran narod", poručio je Vučić.