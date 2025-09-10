HRVATSKI EVROPSOLANIK UDARIO NA SRBIJU ZBOG VUČIĆEVE NEZAVISNE POLITIKE, PA IZVREĐAO SPC: Ona je glavni tvorac velikosrpske ideologije (VIDEO)
Hrvatski evroparlamentarac iz redova HDZ-a Tomislav Sokol tokom govora u Strazburu obrušio se na Srbiju, predsednika Aleksandra Vučića i nezavisnu spoljnu politiku koju vodi, ali i Srpsku pravoslavnu crkvu koju je nazvao "glavnim tvrocem velikosrpske ideologije".
- Srbija pod vlašću Vučića je autokratska država. To je režim koji je preuzeo medije, ugušio slobodu izražavanja i pretvorio javnu sferu u instrument vlastite propagande. Evropska politika udovoljavanja Beogradu pokazala se potpunim promašajem. Srbija godinama vodi politiku sedenja na dve stolice, deklarativno teži članstvu u EU, a istovremeno održava dobre odnose sa Rusijom i sprovodi hegemonistički projekat srpskog sveta - rekao je Sokol i dodao:
- Problemi Srbije, dublji su, međutim, od Vučića. SPC i velik deo intelektualne elite glavni su tvorci i širitelji velikosrpske ideologije. Najbolje se to vidi u Crnoj Gori u kojoj se pokušava uništiti crnogorski identitet i ponovo svesti ovu zemlju na privezak Beograda.
On je poručio da "ovakvoj Srbiji nije mesto u EU".
- Vučić je autokrat, ali problemi Srbije puno su dublji. Dok se Beograd ne odrekne velikosrpstva, čiji je glavni oslonac SPC, nema puta u Europu - napisao je kasnije Sokol na Iksu.
Na kritike iz Hrvatske zbog nezavisne spoljne politike smo navikli, ali zanimljivo je da ovakva izjava u vezi sa Crnom Gorom dolazi nakon utakmice između Hrvatske i Crne Gore koja je u nedelju odigrana na zagrebačkom Maksimiru, kada se stadionom orilo "Ubij Srbina", a da predsednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je utakmici prisustvovao sa hrvatskim kolegom Zoranom Milanovićem, ni na koji način nije reagovao.
Reagovao je tek sinoć, nakon što je deo političkih partija Crne Gore najoštrije osudio Milatovićevo ponašanje, koji ne propušta priliku da svaki put istakne da je predsednik svih građana, zamerivši mu, između ostalog, što nije napustio stadion.