Hrvatski evroparlamentarac iz redova HDZ-a Tomislav Sokol tokom govora u Strazburu obrušio se na Srbiju, predsednika Aleksandra Vučića i nezavisnu spoljnu politiku koju vodi, ali i Srpsku pravoslavnu crkvu koju je nazvao "glavnim tvrocem velikosrpske ideologije".

- Srbija pod vlašću Vučića je autokratska država. To je režim koji je preuzeo medije, ugušio slobodu izražavanja i pretvorio javnu sferu u instrument vlastite propagande. Evropska politika udovoljavanja Beogradu pokazala se potpunim promašajem. Srbija godinama vodi politiku sedenja na dve stolice, deklarativno teži članstvu u EU, a istovremeno održava dobre odnose sa Rusijom i sprovodi hegemonistički projekat srpskog sveta - rekao je Sokol i dodao:

- Problemi Srbije, dublji su, međutim, od Vučića. SPC i velik deo intelektualne elite glavni su tvorci i širitelji velikosrpske ideologije. Najbolje se to vidi u Crnoj Gori u kojoj se pokušava uništiti crnogorski identitet i ponovo svesti ovu zemlju na privezak Beograda.

On je poručio da "ovakvoj Srbiji nije mesto u EU".

- Vučić je autokrat, ali problemi Srbije puno su dublji. Dok se Beograd ne odrekne velikosrpstva, čiji je glavni oslonac SPC, nema puta u Europu - napisao je kasnije Sokol na Iksu.

Na kritike iz Hrvatske zbog nezavisne spoljne politike smo navikli, ali zanimljivo je da ovakva izjava u vezi sa Crnom Gorom dolazi nakon utakmice između Hrvatske i Crne Gore koja je u nedelju odigrana na zagrebačkom Maksimiru, kada se stadionom orilo "Ubij Srbina", a da predsednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je utakmici prisustvovao sa hrvatskim kolegom Zoranom Milanovićem, ni na koji način nije reagovao.