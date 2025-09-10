Slušaj vest

Iz Evropskog parlamenta nisu se čule isključivo i samo poruke protiv Srbije, kako su to juče pokušali da predstave N1, Nova i njima bliski mediji, naprotiv - iz Strazbura je poslata podrška Srbiji, aktuelnoj, legitimno izabranoj vlasti, ukazano je na pokušaj obojene revolucije i osuđeni su nasilni protesti i vandalizam bokadera!

Iako su pomenuti mediji dešavanja u Strazburu, gde je deo opozicije predvođen čelnicima SSP Draganom Đilasom i Borkom Stefanovićem zatražio i sankcije protiv sosptvene zemlje i državnog vrha, pokušali da predstave kao nešto što se odigralo u srcu EP, istina je zapravo da se sve to dešavalo na zasebnom panelu tri grupacije u EP, a ne na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta.

Deeskalacija tenzija

Na sednici EP bila je druga priča. Tamo se poslanicima obratila evropska komesarka za proširenje Marta Kos koja je, između ostalog rekla da Evropska komisija osuđuje sve akte mržnje, vandalizma i nasilja i nastavlja da poziva sve strane na deeskalaciju tenzija.

Marta Kos Foto: Fred MARVAUX/European Parliament

"Poštovanje osnovnih prava i vrednosti, uključujući slobodu mirnog okupljanja, medijske i akademske slobode, ključni su elementi evropskog puta Srbije i svi moraju da ih se pridržavaju. To podrazumeva i izbegavanje bilo kakvog nasilja prema predstavnicima vlasti, kao i prema partijskim prostorijama kao sredstva političkih protesta", poručila je Marta Kos.

Reagujući na govor evropske komesarke, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić se zahvalila Kos na njenom stavu u Strazburu po pitanju protesta u Srbiji i dodala da je taj stav prema njenom mišljenu u skladu sa civilizacijskim normama i standardima.

"Dakle, neprihvatljivo je da vi spaljujete prostorije političkih stranaka, širite mržnju. Više od 750 naših prostorija je napadnuto. Paljene su naše prostorije i u Novom Sadu i u Valjevu. To se dešavalo samo 30-ih godina prošlog veka u nacističkoj Nemačkoj. I nigde više. To je taj manir. I konačno da se jasno kaže, to je neprihvatljivo", rekla je Brnabićeva.

Proširenje EU

Takođe, danas je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u svom govoru u Evropskom parlamentu pomenula Zapadni Balkan, ali ne i Srbiju, što je blokaderska opozicija i njima naklonjeni mediji očekivali.

Foto: Printscreen X

Zapadni Balkan Fon der Lajen pomenula je u kontekstu proširenja Evropske unije.

"Moramo zadržati tempo u ovom procesu zasnovanom na zaslugama. Jer samo ujedinjena, i ponovo ujedinjena Evropa može biti nezavisna Evropa. Veća i snažnija Unija je bezbednosna garancija za sve nas. I jer za Ukrajinu, Moldaviju, Zapadni Balkan - njihova budućnost je u našoj Uniji. Hajde da učinimo sledeće ponovno ujedinjenje Evrope stvarnošću", kazala je ona u obraćanju EP.

Novi Majdan

U Strazburu se čuo glas i onih koji vrlo jasno vide šta se dešava u Srbiji. Tako je nezavisni evroparlamentarac iz Slovačke Lubos Blaha izjavio da "drugi pokušavaju da svrgnu demokratski izabranu vlast u Srbiji i izazovu novi Majdan".

"Slovaci i Srbi su braća. Imamo Aleksandra Vučića koji je demokratski izabrani predsednik. Drugi pokušavaju da naprave novi Majdan u Srbiji i da zbace demokratski izabranu vlast. Videli smo napade na stranačke prostorije, dok srpska Vlada govori o dijalogu i referendumu, ali sa druge strane to nailazi na odbijanje. Postoje prijateljski odnosi sa Kinom, postoje pokušaji da se manipuliše izborima. Mi odbacujemo bilo kakvo mešanje u suverenitet jedne zemlje, naših zemalja. Videli smo Beograd koji je nekada bombardovan. Podržavamo Srbiju i demokratski izabranog predsednika", rekao je on u Evropskom parlamentu.