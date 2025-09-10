Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas, povodom odlaska dela poslanika opozicije u Evropski parlament gde su tražili sankcije za najviše državne funkcionere Srbije, da to pokazuje njihovu nervozu zbog toga što planovi da se vlast u zemlji promeni na ulici ne idu onako kako su predvideli.

- Ne razumem do kraja taj politički potez. Ako nešto mi Srbi ne volimo to je da ne volimo one koji se tužakaju strancima na stanje u sopstvenoj zemlji. Mislim da ovo pokazuje nekoliko stvari. To pokazuje nervozu zbog toga što planovi da se stvari u zemlji preokrenu na ulici ne idu onako kako je bilo predviđeno i to ne narušava samo ugled vladajuće stranke već otvara prostor onima koji vrebaju svaku priliku da Srbiju kritikuju i predstave je kao jednu nedemokratsku državu - rekao je Đurić.

Foto: Printscreen/RTS

Prema njegovim rečima, koliko god razumeo želju i potrebu da se neko demokratskim metodama bori za vlast ovo u te metode ne spada i to nije legitimna metoda.

- Ovde gledamo scenario borbe za vlast po svaku cenu. Moramo da se pridržavamo određenih pravila, da kažemo ne može biti političkog nasilja, da kažemo ne može biti ovakvih oblika napada na sopstvenu zemlju tako što pokušavamo da okrenemo deo međunarodne zajednice protiv nas - rekao je Đurić i ukazao da bi se štetne posledice odrazile ne samo na predstavnike vlasti, već i na građane cele zemlje.

On je za Hepi televiziju rekao da iako oni traže sankcije samo za pojedine predstavnike vlasti, to ne funkcioniše tako, jer ako se uvedu sankcije demokratski izabranim zvaničnicima to pogađa celo društvo.

- Onda nema saradnje više sa takvom državom. Ako nema saradnje, to onda utiče na ekonomske tokove, utiče na političke tokove - objašnjava Đurić.

Ocenjuje da su opozicioni političari na ovaj način sami sebi zadali autogol, budući da i narod koji su nezadovoljni onima koji su na vlasti, vide koliko je taj potez neodgovoran.

Srpski opozicioni poslanici tražili su u Evropskom parlamentu da EU uvede sankcije predsedniku Aleksandru Vučiću, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, predsedniku Vlade Đuri Macutu i potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, a Đurić ukazuje da u EP postoji jedan broj "Srboskeptika" i da se oni njima obraćaju.

- Mi u Ministarstvu spoljnih poslova imamo vrlo preciznu evidenciju stavova svakog od članova Evropskog parlamenta i znamo koji su inherentno nenaklonjeni. E oni se upravo takvima obraćaju. Dakle, oni se obraćaju onima koji inače imaju stavove i protiv nas kada je reč o Kosovu i Metohiji, i protiv nas kada je reč o Republici Srpskoj, i protiv nas kada je reč o nizu drugih pitanja, uključujući i globalno postavljanje i sada oni takve ljude, mole, njima apeluju da još dodatno pritisnu Srbiju sankcijama - kaže Đurić.

Podseća da je Srbija zemlja koja je mnogo sankcija pretrpela.

- Ne zaboravimo da su ovoj zemlji devedesetih zavladali nemaština, beda, ekonomski sunovrat, bili smo na ivici gladi zbog sankcija. I mi se zato principijalno zalažemo protiv sankcija svuda u svetu i možete da vidite da naše delegacije svuda glasaju protiv sankcija. Mi nikome ne uvodimo sankcije, a sad imate neodgovorne pojedince iz naše zemlje koji traže da se nama, našoj zemlji i pojedinim predstavnicima vlasti uvedu sankcije - rekao je Đurić.