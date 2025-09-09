Slušaj vest

Vođe blokaderske opozicije među kojima su Dobrica Veselinović, Pavle Grbović, Biljana Đorđević, Zdravko Ponoš i Borko Stefanović otrčali su u Strazbur da se žale na svoju državu i predsednika Aleksandra Vučića. Oni su, tačnije Biljana Đorđević, čak tražili od Evropskog parlamenta da uvede sankcije državnom rukovodstvu - Vučiću, predsedniku Vlade Đuru Macutu, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, kao i ministru policije Ivici Dačiću!

- Tražimo jasnu osudu policijske brutalnosti, da se izvrši pritisak na režim u Srbiji, želimo sankcije, zabranu putovanja, zamrzavanje imovine ključnih aktera režima - Brnabić, Vučića, Macuta, Dačića, od policajaca do službenika koji su vršili torturu, istražiti da li se novac evropskih poreskih obveznika koristi za korupciju režima, pritisak na režim da prihvate izbore kao rešenje za krizu - navela je ona tokom svog obraćanja poslanicima.

Podsetimo, blokaderska opozicija govorila je bukvalno praznoj sali. Na zajedničkom panelu sa Zelenima/EFA, koji u Evropskom parlamentu imaju čak 71 poslanika, pojavilo se jedva dvadesetak ljudi! Dakle, jedva trećina njihovih evropskih "partnera" smatrala je vrednim da sasluša "optužbe" na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.