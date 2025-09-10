Slušaj vest

Bivši košarkaški reprezentativac i sekretar za sport u Vladi Srbije, Marko Kešelj, oštro je reagovao na poteze dela opozicije koja je u Strazburu zatražila sankcije protiv Srbije.

U izjavi koju je objavio na društvenim mrežama, Kešelj je poručio da opozicija čini sve da sroza ugled Srbije u svetu, ali su "nadmašili sebe odlaskom u Strazbur gde mole za propast Srbije".

- Kada nemate morala, ideje, programa, a pre svega podršku svog naroda, onda trčite kod stranaca da tražite pomoć da se dokopate vlasti. Jer vlast vas jedino zanima - napisao je Kešelj i dodao:

- Kao da je to bilo malo, još ste tim istim strancima tražili sankcije protiv pripadnika svog naroda. Tražite sankcije protiv svoje države, naše jedine otadžbine, Srbije. Dno dna. Najgori talog i mulj protiv Srbije u Strazburu, a za svoje lične interese. Pametnom dosta.