Bivši ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić i njegov advokat Nemanja Aleksić podneli su danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Branka Stamenkovića, javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva i predsednika Visokog saveta tužilaštva, i Slobodana Josimovića, javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Stamenković je, prema navodima prijave, 30. jula 2025. godine, u Beogradu, sa namerom zloupotrebio službeni položaj i ovlašćenja tako što je kao predsednik Visokog saveta tužilaštva najpre bez zakonskog osnova sazvao vandrednu sednicu Saveta, a zatim doneo Službenu belešku o zaključivanju 15. vandredne sednice Visokog saveta tužilaštva posl. br. A 764/2025 kojom je meritorno rešio zahtev Gorana Vesića za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac u predmetu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu posl. br. KTI 160/24, iako je bio svestan da je na taj način povredio zakon i da je morao da u ovom slučaju sazove redovnu sednicu Visokog saveta tužilaštva, pozove podnosioca zahteva Gorana Vesića, te potom da predlog na glasanje nakon čega bi se donelo rešenje o usvajanju, odnosno odbijanju ili odbacivanju zahteva. Umesto da donese Rešenje o prihvatanju ili odbijanju zahteva Gorana Vesića, Stamenković je svestan da takvo rešenje ne može da donese doneo službenu belešku čime je počinio krivično delo.

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Privatna Arhiva

Slobodan Josimović je 1. septembra 2025. godine svesno doneo nezakonit akt jer je na osnovu dopisa Visokog saveta tužilaštva br. A 764/25 od 30. jula 2025. godine koji se odnosio na zahtev osumnjičenog Gorana Vesića od 23. jula 2025. godine za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, doneo četiri nezakonita rešenje posl. br. KTI 160/24 kojim je odbacio zahteve Gorana Vesića za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca, glavnog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i njegovo izuzeće kao postupajućeg tužioca u pomenutom predmetu, iako je znao da ne postoji nijedan zakonski propis na osnovu koga bi prijavljeni Josimović mogao da odlučuje o zahtevima za izuzeće njemu hijerarhijski viših tužilaca, nego je sve zahteve trebao da prosledi nadležnom organu na odlučivanje, čime je postupio suprotno članu 37 Zakona o javnom tužilaštvu.

Josimović je nastavio da vrši krivično delo u kontinuitetu jer je 5. septembra 2025. godine samostalno i nezakonito odbacio zahtev za njegovo izuzeće kao postupajućeg tužioca, zahtev za izuzeće glavnog Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i svih javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, zahtev za izuzeće glavnog Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu i svih javnih tužilaca Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, zahtev za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca i svih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštv koj je podneo Nemanja Alekić.