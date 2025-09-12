Slušaj vest

Blokaderi već danima vode kampanju protiv Vojske Srbije. Oni uz salvu uvreda na društvenim mrežama plasiraju lažne optužbe da je vlast na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem "izvela vojsku na ulice kako bi zastrašivala narod".

Predsednik Vučić je danas, nakon uručivanja ugovora o radu za 18 medicinskih radnika koji su odlučili da se vrate u Srbiju komentarisao aktuelne događaje, pa i histeriju blokadera usmerenu sada ka Vojsci Srbije.

"Moram da priznam da ne pratim to baš mnogo, ali ne mogu da verujem da neko pokazuje mržnju prema sopstvenoj vojsci koja je najpoštovanija institucija jedne zemlje. Postoje krugovi koji pokušavaju da sruše sve u našoj zemlji, vojsku, crkvu, ali i ostale instutucije. Parada je zakazana pre šest meseci i izraz je želje da obeležimo nacionalni praznik, ali i pokažemo koliko je Srbija danas snažnija. Želimo da pokažemo ljudima u šta smo ulagali, kao i da su na braniku otadžbine momci i devojke koji štite svoju zemlju", poručio je Vučić.

Komentarisao je i antisrpsku histeriju koja vlada poslednjih meseci.

"Govore o našoj vojsci kao da je ubijala ljude po regionu. Ali u svakom žitu ima kukolja, u svakom narodu ima onih koji bi da ruše svoju zemlju" naglasio je predsednik.

On je odgovorio i na pitanje o traženju sankcija u EU u režiji opozicije.