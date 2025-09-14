Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da je moguće da prevremeni parlamentarni izbori budu sledeće godine - na proleće ili u decembru - kad bismo, pored parlamentarnih, išli i na prevremene predsedničke. Sagovornici Kurira saglasni su da trenutno svi scenariji dolaze u obzir, ali da bi aktuelnoj vladajućoj stranci, ali i opoziciji, najviše odgovaralo da na birališta izađe što kasnije, jer bi tada društvena atmosfera bila stabilnija.

- Svako ko politički razmišlja razumeo bi da je moguće da prevremeni izbori budu ili april-maj, ili decembar sledeće godine. Ja bih voleo da budu u decembru sledeće godine. Podneo bih ostavku nešto ranije, da svi zajedno idemo na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene - rekao je Vučić u subotu, odbacivši spekulacije o raspisivanju izbora u septembru.

Sve opcije na stolu

Bojan Klačar, izvršni direktor CESID, kaže za Kurir da je odranije bilo poznato da će parlamentarni izbori, kad god budu bili - biti prevremeni, ali da je ovo suštinski prvi put da predsednik Vučić zvanično pominje da bi podneo ostavku na mesto predsednika Republike, odnosno da bi i predsednički izbori bili održani pre roka.

Klačar: Decembar sledeće godine bi više odgovarao SNS, ali i opoziciji Foto: Kurir

- Koliko mi je poznato, proleće kao termin izbora do sada nije pominjano ni od strane Vučića, a ni od strane predsednika SNS Miloša Vučevića. Verujem da ni u samom SNS još nije doneta konačna odluka o terminu, ali na ovaj način naprednjaci ne žele da zatvore nijedan scenario, jer je već određeno vreme teško predviđati bilo šta, pošto imamo previše dešavanja čak i na dnevnom nivou. Pretpostavljam da je ipak izvesniji decembar sledeće godine, jer bi to više odgovaralo SNS, ali i opoziciji. Prvo, jer bi tada bilo mirnije i stabilnije okruženje, za SNS jer bi do tada bili vidljivi njihovi rezultati u domenu ekonomije, Ekspa i drugih projekata, a za opoziciju jer bi im to dalo vremena da se konsoliduju, dođu do izražaja i biračima objasne svoje pozicije - objašnjava Klačar i dodaje:

- To bi opoziciji takođe dozvolilo da sa protokom vremena pokuša da postigne neku vrstu dogovora sa studentima, u koji ipak sumnjam, ili da precizira sopstvenu političku platformu. Ključni akter na opoziconom polju i dalje je tzv. studentska lista. Oni su ujedno i jedini kojima bi odgovaralo što skorije raspisivanje izbora, a posebno neka vrsta referendumske atmosfere u kojoj bi se građani izjašnjavali "za" ili "protiv" Vučića, a to ne bi ni opozicija želela. Ipak, i SNS ima dosta aktivnosti koje se mogu svrstati u predizborne, iako se ne radi o kampanji, a to govori da i oni žele da budu spremni za izbore, pa makar bili raspisani i krajem ove godine, što je po meni najmanje verovatan scenario.

Ekspo kao motiv

Politički analitičar Boban Stojanović kaže za Kurir da "nije siguran šta je ideja ni s prolećem ni s krajem 2026", ali da mu je ideja izbora u decembru "posebno čudna" jer bi to značilo da predsednik Republike podnosi ostavku da bi se išlo na izbore pet meseci pre redovnog roka.

Boban Stojanović: Izbori će biti u redovnom terminu predsedničkih, u parilu 2027. Foto: Kurir Televizija

- Tu jedino Ekspo vidim kao nekakav motiv, da se izbori održe dovoljno ranije pre te manifestacije. Ali to isključivo u slučaju da ih SNS dobija. Tako da sam skloniji tome da će izbori ipak biti u redovnom terminu predsedničkih izbora: u aprilu 2027, jer Vučić će iskoristiti mandat do poslednjeg dana. Studenti su uzeli Vučiću izbore kao mehanizam rešavanja kriza, što je velika promena koja se desila, a eventualna ideja proleća za izbore govori o očekivanjima da će pobuna utihnuti i da će se sve vratiti na period pre studentske pobune, ali teško da to može da bude povratni proces. Između ostalog smatram - da SNS misli da može da dobije na izborima, oni bi već bili raspisani - zaključuje Stojanović.