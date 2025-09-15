AMERIKA NEĆE POVLAČITI VOJNE TRUPE SA KIM: Prekid planiranog strateškog dijaloga SAD sa Prištinom ipak neće dovesti do "avganistanskog scenarija" na Kosovu
Odluka SAD da na neodređeno vreme obustavi planirani strateški dijalog s Prištinom zbog jednostranih nasilnih poteza lažnog premijera Aljbina Kurtija, i to samo dan uoči zvaničnog početka izborne kampanje u subotu na KiM, imala je efekat atomske bombe i izazvala veliku zabrinutost u pokrajini, pre svega zbog mogućeg ponavljanja tzv. avganistanskog scenarija, to jest povlačenja američkih vojnih trupa.
Ipak, sagovornik Kurira politkolog Vladimir Kljajić kaže da sumnja da bi došlo do potpunog povlačenja američke vojske s Kosova, bar u dogledno vreme.
Kljajić objašnjava da američko vojno prisustvo na KiM nije samo pitanje odnosa SAD sa Prištinom, već deo šire bezbednosne arhitekture na Balkanu i istočnom krilu NATO.
Okruženi NATO
- Ova odluka o suspendovanju strateškog dijaloga može se posmatrati pre svega kao politička poruka i svojevrsni pritisak na Kurtija da promeni kurs i pokaže veću fleksibilnost. Naravno, zabrinutost postoji jer poređenja sa Avganistanom deluju dramatično, ali kontekst je potpuno drugačiji. Kosovo je u srcu Evrope, okruženo NATO članicama, i zato bi povlačenje imalo nesrazmerno veće geopolitičke posledice - govori Kljajić za Kurir i dodaje:
- Zbog toga ne mislim da je realan scenario povlačenje trupa, ali ova situacija jeste signal da se poverenje između SAD i Prištine ozbiljno narušava i to može imati dugoročne posledice. Svakako je ovo pozitivni razvoj događaja za Srbiju.
Poruka za Kurtija
Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da je delovanje Amerike posledica Kurtijevog režima, koji je obesmislio institucije i čiji mandat je apsolutno sporan.
- Kurti sprovodi teror i Amerika na to reaguje. Svi u Prištini upozoravaju da ih neće biti ukoliko nema dijaloga sa SAD. Ovo je poruka Kurtiju da neće imati podršku na izborima, jer će se svi ujediniti oko dve stvari: da budu protiv Srba i da budu uz Ameriku - kazao je Odalović za medije.
Da podsetimo, ambasada SAD u Prištini saopštila je u petak da je Amerika na neodređeno vreme suspendovala planirani strateški dijalog s Prištinom zbog zabrinutosti zbog postupaka privremene vlade koji su "povećali tenzije i nestabilnost, ograničavajući i sposobnost SAD da produktivno rade sa Kosovom na zajedničkim prioritetima".
Kurir Politika