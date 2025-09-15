Slušaj vest

Odluka SAD da na neodređeno vreme obustavi planirani strateški dijalog s Prištinom zbog jednostranih nasilnih poteza lažnog premijera Aljbina Kurtija, i to samo dan uoči zvaničnog početka izborne kampanje u subotu na KiM, imala je efekat atomske bombe i izazvala veliku zabrinutost u pokrajini, pre svega zbog mogućeg ponavljanja tzv. avganistanskog scenarija, to jest povlačenja američkih vojnih trupa.

Foto: Foto: Facebook/KFOR

Ipak, sagovornik Kurira politkolog Vladimir Kljajić kaže da sumnja da bi došlo do potpunog povlačenja američke vojske s Kosova, bar u dogledno vreme.

Kljajić objašnjava da američko vojno prisustvo na KiM nije samo pitanje odnosa SAD sa Prištinom, već deo šire bezbednosne arhitekture na Balkanu i istočnom krilu NATO.

Okruženi NATO

Kljajić: Poverenje između SAD i Prištine se ozbiljno narušava Foto: Kurir Televizija

- Ova odluka o suspendovanju strateškog dijaloga može se posmatrati pre svega kao politička poruka i svojevrsni pritisak na Kurtija da promeni kurs i pokaže veću fleksibilnost. Naravno, zabrinutost postoji jer poređenja sa Avganistanom deluju dramatično, ali kontekst je potpuno drugačiji. Kosovo je u srcu Evrope, okruženo NATO članicama, i zato bi povlačenje imalo nesrazmerno veće geopolitičke posledice - govori Kljajić za Kurir i dodaje:

- Zbog toga ne mislim da je realan scenario povlačenje trupa, ali ova situacija jeste signal da se poverenje između SAD i Prištine ozbiljno narušava i to može imati dugoročne posledice. Svakako je ovo pozitivni razvoj događaja za Srbiju.

Poruka za Kurtija

Veljko Odalović: Ovo je poruka Kurtiju da neće imati podršku na izborima Foto: Kurir Televizija

Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da je delovanje Amerike posledica Kurtijevog režima, koji je obesmislio institucije i čiji mandat je apsolutno sporan.

- Kurti sprovodi teror i Amerika na to reaguje. Svi u Prištini upozoravaju da ih neće biti ukoliko nema dijaloga sa SAD. Ovo je poruka Kurtiju da neće imati podršku na izborima, jer će se svi ujediniti oko dve stvari: da budu protiv Srba i da budu uz Ameriku - kazao je Odalović za medije.

Da podsetimo, ambasada SAD u Prištini saopštila je u petak da je Amerika na neodređeno vreme suspendovala planirani strateški dijalog s Prištinom zbog zabrinutosti zbog postupaka privremene vlade koji su "povećali tenzije i nestabilnost, ograničavajući i sposobnost SAD da produktivno rade sa Kosovom na zajedničkim prioritetima".