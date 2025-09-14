Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova najodlučnije demantuje navode koji su se pojavili u javnosti da je policija u Novom Sadu koristila takozvani CN gas. Policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo biti ni upotrebljeno.

- Sredstva koja policija koristi su strogo regulisana, zvanično odobrena i nisu štetna po zdravlje ljudi i okolinu, u propisanoj meri upotrebe. Konkretno, policija raspolaže isključivo hemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS gas, kao i ručnom hemijskom bombom oznake RB-N2, koja takođe sadrži CS gas. Ističemo da se navedena sredstva koriste isključivo od strane policijslih službenika posebno obučenih za upotrebu ovih sredstava - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Ova sredstva se nalaze na zvaničnoj listi odobrenih sredstava i koriste se u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.

Iznošenje neutemeljenih tvrdnji o navodnoj upotrebi opasnih ili zabranjenih hemijskih sredstava predstavlja grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje neopravdane panike i narušavanje ugleda policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da sve svoje aktivnosti sprovodi odgovorno, profesionalno i u skladu sa zakonom, vodeći računa o bezbednosti svih građana.