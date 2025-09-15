Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Osaki, gde je započeo višednevnu radnu posetu, da je najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo našeg naroda i čestitao građanima praznik.

"Želim građanima da čestitam nacionalni praznik, Dan jedinstva, slobode i srpske zastave i da kažem koliko je važno da u eri velikih turbulencija u celom svetu sačuvamo mir, slobodu, jedinstvo našeg naroda. Jedinstvo našeg naroda kako u zemlji, tako u regionu, tako i svuda na planeti. Mi ćemo ovde danas u Japanu obeležiti nacionalni dan na veoma svečan način u glavnom paviljonu Ekspa zajedno sa državnim ministrom Ito Jošimotom", rekao je Vučić novinarima, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Kazao je da će delegacija Srbije još jednom čestitati građanima nacionalni dan, ali istovremeno predstaviti Srbiju na najlepši mogući način.

"I zajedno ćemo obići i srpski paviljon i japanski paviljon. Koliko danas imaćemo prve razgovore sa japanskim kompanijama, a sutra u Tokiju očekuje me prijem kod japanskog cara Naruhita, što je velika čast za našu zemlju i za naše građane. I, naravno, u političkom smislu verovatno najznačajniji razgovor sa japanskim premijerom, a onda ćemo imati i večeru koju organizuje jedan od investitora u našoj zemlji JTI, gde će doći i drugi investitori, oni koji su već investirali u našu zemlju, od Jazakija, Tajo Tajersa do Nideka", rekao je Aleksandar Vučić.

"Jutro posle toga imaćemo sa njihovom poslovnom asocijacijom veoma važan sastanak gde ćemo predstaviti Srbiju i zamoliti za neke nove investicije. Naravno, tu nam problem danas predstavljaju američke tarife, ali gledamo da sa našim partnerima iz Sjedinjenih Država i taj problem nekako rešimo", rekao je Vučić.

Tokom posete predsednik Vučić prisustvovaće zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije u Osaki u okviru Svetske izložbe Expo Osaka 2025, nakon čega će obići paviljone Republike Srbije i Japana.

U Carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita.

Tokom boravka u Tokiju, predsednik Vučić sastaće se i sa predsednikom Vlade Japana Šigeru Išibom.

Posetu Japanu predsednik Vučić završiće učešćem na Prezentaciji investicionog potencijala Republike Srbije, kojoj će prisustvovati i predstavnici velikih japanskih kompanija.

Ovo je prva poseta predsednika Vučića Japanu, a u Japanu će boraviti do 17. septembra.