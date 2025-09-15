Slušaj vest

"Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu povodom Nacionalnog dana Srbije na Ekspo 2025. u Osaki. Upravo danas, 15. septembra, u Srbiji obeležavamo naš veliki državni praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ta simbolika naš boravak ovde u Osaki čini još značajnijim", rekao je predsednik Vučić.

1/9 Vidi galeriju Vučić u Japanu, paviljon Srbije u Osaki EXPO 2025 Foto: Instagram/buducnosrbijeav, Budućnost Srbije Instagram Printscreen

U Osaki, u okviru svetske izložbe Ekspo 2025, održana je svečana ceremonija predstavljanja Nacionalnog dana Srbije, a na početku su podignute zastave Srbije i Japana. Vučić je izrazio posebnu zahvalnost ministru za Ekspo 2025, gospodinu Ito Jošitaki, bez čije podrške i pažnje naš Nacionalni dan ovde u Osaki ne bi bio ovako impresivan.

"Ovaj svečani trenutak, obeležen podizanjem srpske zastave i intoniranjem naše himne, a potom i himne Japana, još jednom potvrđuje duh međusobnog uvažavanja i prijateljstva koji nas ujedinjuje još od uspostavljanja diplomatskih odnosa u vreme kralja Milana i cara Meidžija", naveo je Vučić.

Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Japan, značajan investitor u Srbiji

Naglasio je da je Japan značajan partner i investitor u Srbiji, uz prisustvo velikih kompanija kao što su Nidec, Toyo Tires, Yazaki, Panasonic, Asahi Food and Healthcare i JTI, koje su se pridružile srpskom tržištu nakon ranih inicijativa kompanija poput Mitsui i Mitsubishi.

Kaže da japanske kompanije, donoseći inovacije, najsavremeniju tehnologiju i izvrsnost, stvaraju radna mesta i otvaraju nove prilike za naše ljude.

"Sa ogromnim ponosom mogu da kažem da je srpski paviljon u Osaki posetilo više od 800.000 ljudi. Za nas taj broj nije samo statistika – predstavlja 800.000 prilika da Srbija predstavi svoj identitet, svoje ideje i svoju viziju. Svaki gost je dokaz da Srbija ima šta da ponudi svetu – svoju kreativnost, inovativnost i potencijal", rekao je Vučić.

Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

"Velika mi je čast i zadovoljstvo..."

Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu povodom Nacionalnog dana Srbije na EXPO 2025 u Osaki. Upravo danas, 15. septembra, u Srbiji obeležavamo naš veliki državni praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ta simbolika naš boravak ovde u Osaki čini još značajnijim. Ovaj svečani trenutak, obeležen podizanjem srpske zastave i intoniranjem naše himne, a potom i himne Japana, još jednom potvrđuje duh međusobnog uvažavanja i prijateljstva koji nas ujedinjuje još od uspostavljanja diplomatskih odnosa u vreme kralja Milana i cara Meidžija.

1/6 Vidi galeriju Vučić u paviljonu Srbije u Osaki na EXPO 2025 u Japanu Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen, Instagram/buducnosrbijeav

- Želeo bih da izrazim našu zahvalnost narodu Japana na iskrenom gostoprimstvu, solidarnosti i velikodušnoj podršci koju osećamo kroz mnoge godine saradnje. Japan je značajan partner i investitor u Srbiji, a japanske kompanije, donoseći inovacije, najsavremeniju tehnologiju i izvrsnost, stvaraju radna mesta i otvaraju nove prilike za naše ljude.

Hvala našim japanskim domaćinima, našim partnerima i svima koji nas na ovom putu podržavaju. Srbija vas srdačno poziva da 2027. godine budete naši gosti u Beogradu – u gradu igre, kreativnosti i zajedništva.

NacionalnI dan Srbije na EXPO 2025 u Osaki Izvor: instagram/buducnostsrbijeav

Živelo naše prijateljstvo! Živeo Japan! Živela Srbija!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na EXPO Osaka 2025.