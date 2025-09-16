Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti Japanu gde ga je u Tokiju lično sačekao car Naruhito. U Carskoj palati priređena je audijencija predsednika Vučića kod cara Naruhita.

Ovo je njihov prvi zvanični susret, a predsednik Vučić kasnije će se sastati i sa predsednikom Vlade Japana Šigeru Išibom.

- Imao sam čast da se u Tokiju sastanem sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom. Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog međusobnog poštovanja i prijateljstva koje povezuje naše dve zemlje - poručio je Vučić i dodao:

- Srbija i Japan dele zajedničke vrednosti – posvećenost miru, stabilnosti i prosperitetu, kao i snažnu volju da gradimo budućnost zasnovanu na saradnji i razumevanju.

- Za našu zemlju velika je privilegija što ima priliku da učvrsti veze sa jednim od najrazvijenijih i najuglednijih naroda sveta, a posebno što se to čini kroz ovako značajan susret na najvišem nivou.

- Susret u Tokiju otvara novu stranicu u bilateralnim odnosima i šalje jasnu poruku da Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

U isto vreme u Japanu boravit još nekoliko zvaničnika iz regiona kao što je hrvatski predsednik Vlade Andrej Plenković, ali ih neće primiti japanski car.

U prisustvu predsednika Vučića danas će biti potpisana tri dokumenta - zajednička izjava o postizanju načelnog sporazuma između Srbije i Japana o promovIsanju i zaštiti investicija, Memorandum o saradnji između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, nauka i tehnologije Japana, kao i Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom u oblasti naprednih IKT tehnologija u Srbiji između Kancelarije za IT i eGov Republike Srbije i kompanije NTT DATA.

Podsetimo, bivši japanski premijer Šinzo Abe posetio je Srbiju u januaru 2018. godine, što je bila prva poseta jednog japanskog premijera našoj zemlji posle gotovo četiri decenije.

Foto: Zorana Jevtić

Tokom susreta sa Vučićem, Abe je naglasio značaj jačanja političkih i ekonomskih odnosa između dve zemlje, a poseban akcenat stavljen je na japanske investicije i infrastrukturne projekte u Srbiji.

Kao jedna od vodećih svetskih ekonomija, Japan nudi ogroman potencijal za ekonomsko partnerstvo, tehnološki napredak i privlačenje stranih investicija u Srbiju, zbog čega je poseta predsednika Aleksandra Vučića ovoj dalekoj zemlji od velikog značaja.

Važno je napomenuti i koliko je Japan značajan u političkom i u ekonomskom smislu.

Japan je peta najveća ekonomija sveta sa nominalnim BDP od 4.026.210,82 miliona dolara (iza USA, Kine, Nemačke i Indije).

Stopa nezaposlenosti u Japanu je izmedju 2.5% i 3%, sto je među najnižima u razvijenom svetu.

Japan je globalni lider u proizvodnji automobila, elektronske, mašinske opreme i robotike. Proizvodi oko 38% globalnih industrijskih robota, dok auto-industrija raspolaže sa preko 1.500 robota na 10.000 radnika, što je globalni maksimum.

Jedan od lidera kad je u pitanju ulaganje u istraživanje i razvoj - oko 3.7% BDP

Japan ima suficit tekućeg računa platnog bilansa od oko 30 biliona jena (2024) i jedan je od najvećih svetskih kreditora.

Vučić posetio srpski paviljon u Osaki

- Sa ogromnim ponosom mogu da kažem da je srpski paviljon u Osaki dosad posetilo više od 800.000 ljudi, a to je 800.000 prilika da Srbija predstavi svoj identitet, svoje ideje i svoju viziju. To su zaista odlični rezultati, a očekujemo da će broj posetilaca premašiti milion. Svaki gost je dokaz da Srbija ima da ponudi svetu svoju kreativnost, inovativnost i potencijal. Srbija je most između Istoka i Zapada, baš kao što i naš paviljon u Osaki predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EXPO 2025 Osaka i EXPO 2027 Beograd.

Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon koji je spoj tradicionalnog i modernog. Uspeh kojem danas svedočimo ovde u Osaki istovremeno je i priznanje i obaveza. On nas obavezuje da se još snažnije pripremimo za događaj koji će obeležiti predstojeće godine – Specijalizovanu izložbu EXPO 2027 u Beogradu, kada će naša prestonica postati globalno središte ideja, inovacija i rešenja, mesto na kome će se susretati kultura, nauka, tehnologija i umetnost. To je ono što ćemo ostaviti budućim generacijama - izjavio je Vučić.

Prva radna poseta predsednika Vučića Japanu

Istorija prijateljstva dve zemlje datira još iz 1882. godine, kada je čukundeda sadašnjeg japanskog cara, car Meiđi razmenio pisma sa srpskim kraljem Milanom Obrenovićem.