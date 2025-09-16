Novinarka i vrsni poznavalac spoljnopolitičkih prilika Ljiljana Smajlović, komentarišući najnovija turbulentna dešavanja u svetu, kaže da je pod utiskom ubistva Čarlija Kirka i najnovijih nasilnih dešavanja u Nepalu.
"JA SAM POD UTISKOM UBISTVA ČARLIJA KIRKA I NEPALA" Smajlovićeva povukla paralelu: Paljenje prostorija SNS korak ka gubitku demokratije i nasilju kao u Nepalu
Gostujući na TV Prva, Smajlovićeva smatra da je paljenje prostorija SNS korak ka gubitku demokratije i korak ka nasilju kao u Nepalu.
A o slučaju ubistva Čarlija Kirka i nasilnom svrgavanju vlasti u Nepalu kaže sledeće:
- Mi već imamo političko nasilje a to je nasilje nad političkim protivnicima, paljenje njihovih prostorija i mi smo zbog toga na putu da izgubimo demokratiju.
