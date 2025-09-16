Slušaj vest

Gostujući na TV Prva, Smajlovićeva smatra da je paljenje prostorija SNS korak ka gubitku demokratije i korak ka nasilju kao u Nepalu.

A o slučaju ubistva Čarlija Kirka i nasilnom svrgavanju vlasti u Nepalu kaže sledeće:

Ne propustitePolitikaNA POMOLU GLOBALNI "RAT" PROTIV EKSTREMNE LEVICE! Tramp žestoko osudio komentare o smrti Kirka, veterani: "Vreme mira je prošlo, OVO JE BORBA DOBRA PROTIV ZLA"
desnicari.jpg

 - Mi već imamo političko nasilje a to je nasilje nad političkim protivnicima, paljenje njihovih prostorija i mi smo zbog toga na putu da izgubimo demokratiju.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPROTIV VUČIĆA I TRAMPA SE VODI KAMPANJA IZ ISTOG PRIRUČNIKA! Smajlovićka oštro po blokaderima: Trčali u Brisel i Strazbur da traže da Zapad pritisne Vučića
2025-05-22 13_23_50-video.twimg.com_ext_tw_video_1925378616512098304_pu_vid_avc1_640x360_Aeje2-mvRRJ.jpg
Politika"OČEKIVALI DA DOĐU NA VLAST BEZ IZBORA, A SAD IH TRAŽE JER SE TO NIJE DESILO" Ljiljana Smajlović raskrinkala blokadere (VIDEO)
Screenshot 2025-05-11 092705.jpg
Politika"DRAGO MI JE ŠTO JE VUČIĆ BIO U MOSKVI, TAMO JE BIO I U MOJE IME!" Smajlović i o zabrani preleta aviona iznad država: Napravljen je presedan kao u slučaju KiM!
2025-05-10 18_25_53-Detektor laži on X_ _LJILJANA SMAJLOVIĆ_ _DRAGO MI JE DA JE VUČIĆ BIO U MOSKVI, .jpg
PolitikaOD SVIH BOLNICA, LEKAR IZ TIRŠOVE, OZAREN, VESELOG LICA... Smajlovićka ne može da dođe sebi, zaprepašćena potezom beogradskog pedijatra: To me stvarno uzdrmalo
Screenshot 2025-04-06 093310 copy.jpg

BONUS VIDEO

"ČARLI KIRK JE VOLEO SRBIJU, BIO JE VEZAN ZA NAŠ NAROD!" Analitičari o mogućim razlozima ubistva Trampovog saradnika: Postmodernizam je preduslov Izvor: Kurir televizija